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DATÜB, ABD’de yeniden yapılanacak

KARABÜK HABERLERİ  | 07.09.2020 16:08 | Son Güncelleme

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Yönetim Kurulu tarafından Amerika’da temsilcilik açılması için yetkilendirilen Shuhrat Temirov, DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar ile bir araya geldi.Ziyarette New Jersey Selimiye Dernek Camisi Başkanı ve TASC New Jersey Burlington Bölge Temsilcisi Cahit Özbey ile Genel Sekreter Fuat Uçar, DATÜB’ün ABD’deki yeni yapılanması hakkında görüşmeler yaptı.Özbey, DATÜB için gerekli olan destekleri verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini ifade etti.ABD’de DATÜB Temsilciliği kurma yetkisi verilen Shuhrat Temirov’da çalışma ziyaretinde ABD’de yeni dönem çalışmaları hakkında Uçar’a bilgi verdi.DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar’da, Genel Başkan Ziyatdin Kassanov’un ABD’deki yeni yapılanma ile ilgili hassasiyetlerini ve aldığı kararları hatırlatarak “Korona ile mücadele ederken DATÜB Genel Başkanımız Kassanov temsilciliklerde faaliyetlerin aksamadan yürümesine büyük önem veriyor.

DATÜB, ABD’de yeniden yapılanacak

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Yönetim Kurulu tarafından Amerika’da temsilcilik açılması için yetkilendirilen Shuhrat Temirov, DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar ile bir araya geldi.
Ziyarette New Jersey Selimiye Dernek Camisi Başkanı ve TASC New Jersey Burlington Bölge Temsilcisi Cahit Özbey ile Genel Sekreter Fuat Uçar, DATÜB’ün ABD’deki yeni yapılanması hakkında görüşmeler yaptı.
Özbey, DATÜB için gerekli olan destekleri verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini ifade etti.
ABD’de DATÜB Temsilciliği kurma yetkisi verilen Shuhrat Temirov’da çalışma ziyaretinde ABD’de yeni dönem çalışmaları hakkında Uçar’a bilgi verdi.
DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar’da, Genel Başkan Ziyatdin Kassanov’un ABD’deki yeni yapılanma ile ilgili hassasiyetlerini ve aldığı kararları hatırlatarak “Korona ile mücadele ederken DATÜB Genel Başkanımız Kassanov temsilciliklerde faaliyetlerin aksamadan yürümesine büyük önem veriyor. ABD’de DATÜB’ün ciddiyetine ve tüzüğüne aykırı hareket eden kişiler uzaklaştırılmıştır. ABD’de mücadelemize uygun hareket edecek arkadaşlarımızla yola devam edeceğiz’’ ifadelerine yer verdi.

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