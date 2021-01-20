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DATÜB Genel Başkanı Kassanov, 20 Ocak 1990 faciasını andı

20.01.2021 18:09 | Son Güncelleme:
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DATÜB Genel Başkanı Kassanov, 20 Ocak 1990 faciasını andı

Dünya Ahıska Türk Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov’un, Azerbaycan tarihine ’Kanlı Ocak’ olarak geçen "20 Ocak 1990" faciası ile ilgili anma mesajı yayımladı.Kassanov mesajında, "Azerbaycan, bağımsızlık mücadelesinde akıllara kazınan bu tarihi hiç unutmadı.

Dünya Ahıska Türk Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov’un, Azerbaycan tarihine ’Kanlı Ocak’ olarak geçen "20 Ocak 1990" faciası ile ilgili anma mesajı yayımladı.
Kassanov mesajında, "Azerbaycan, bağımsızlık mücadelesinde akıllara kazınan bu tarihi hiç unutmadı. Çünkü 20 Ocak, Azerbaycan’ın bağımsızlığına kavuşma yolunda tarihine kaydedilmiş en önemli ve en acı günlerinden biridir. O gece Azerbaycan’ın bağımsızlığı yolunda 130’un üzerinde silahsız sivil, Sovyet Ordusu tarafından katledildi. Azerbaycan için bağımsızlık ateşinin yakıldığı o gece, tarihe ’Kanlı Ocak’ olarak geçti. Yıllarca sürgün acısı yaşayarak vatansızlığın ne demek olduğunu çok iyi bilen Ahıskalı Türklerin yaşadığı Azerbaycan’ın acısını kendi acımız bilerek, Ahıskalılar olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da her zaman Azerbaycan’ın yanında olduğumuzu bildirirken, 20 Ocak 1990 gecesi günahsızca katledilen bağımsızlık şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, bir daha böyle acıların yaşanmamasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

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