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DATÜB heyeti, Erzincan İl Göç İdaresi Müdürü Kaan Özlok’u ziyaret etti

11.01.2021 09:11 | Son Güncelleme:
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DATÜB heyeti, Erzincan İl Göç İdaresi Müdürü Kaan Özlok’u ziyaret etti

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) heyeti, Erzincan İl Göç İdaresi Müdürü Kaan Özlok’u makamında ziyaret etti.DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, DATÜB Erzincan Temsilcisi Vahit Mirza, Üzümlü ilçesi Yunus Emre Mahallesi Muhtarı Elmira Elisagil ve Gülmira Elisagil’den oluşan DATÜB Heyeti, 6 Ocak 2021 tarihinde Erzincan İl Göç İdaresi Müdürü Kaan Özlok’u makamında ziyaret etti.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) heyeti, Erzincan İl Göç İdaresi Müdürü Kaan Özlok’u makamında ziyaret etti.
DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, DATÜB Erzincan Temsilcisi Vahit Mirza, Üzümlü ilçesi Yunus Emre Mahallesi Muhtarı Elmira Elisagil ve Gülmira Elisagil’den oluşan DATÜB Heyeti, 6 Ocak 2021 tarihinde Erzincan İl Göç İdaresi Müdürü Kaan Özlok’u makamında ziyaret etti. Yapılan görüşmede DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile Ukrayna’dan savaş bölgelerinden çıkarılarak Türkiye’ye getirilen ve Erzincan’ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıskalı Türklerin ikamet ve vatandaşlık çalışmalarında hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Kaan Özlok’a ve Göç İdaresi personeline yapılan özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Özlok ise DATÜB heyetinin ziyaretinden memnunluğunu dile getirerek, Üzümlü’de yaşayan Ahıskalı Türklere yönelik çalışmalarda her zaman destek olacaklarını vurguladı.
Oldukça samimi bir ortamda geçen görüşme sonrası birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi.

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