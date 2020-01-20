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  4. DATÜB Kadın Kolları Toplantısı gerçekleştirildi

DATÜB Kadın Kolları Toplantısı gerçekleştirildi

İSTANBUL HABERLERİ  | 20.01.2020 10:43 | Son Güncelleme

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Kadın Kolları Türkiye Temsilciliği toplantısı Genel Merkez’in bulunduğu İstanbul’da gerçekleştirildi.Toplantıya DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, DATÜB Kadın Kolları Türkiye Temsilcisi Selamet Cevdet, DATÜB Asistanı Medine Aznaur, İstanbul’da yaşayan Ahıskalı kadınlar katıldı.DATÜB Kadın Kolları Türkiye Temsilciliği tarafından organize edilen toplantı da İstanbul’da Kadın Kolları altyapısını oluşturmak, halka daha fazla yakın olmak, Ahıskalı Türklerin kültür ve örf adetlerinin canlı tutulması için altyapı kurulması konuları ele alındı.Başta DATÜB Türkiye faaliyetleri olmakla, yurt içi ve yurt dışı çalışmalarının da konuşulduğu toplantıda DATÜB Kadın Kolları Türkiye Temsilcisi Selamet Cevdet, temsilciliğin bundan sonra İstanbul’da ve diğer bölgelerde daha aktif çalışma yapacağını, örf adetlerin gelecek nesillere aktarmak için daha özverili çalışmalar yapılacağını belirtti.Cevdet, yakın bir zamanda gerçekleştirilecek olan Kadın Kolları Türkiye Temsilciliği’nin İstanbul oluşumunun istişare edileceği ve İstanbul’da verilecek konserle birlikte birlik ve beraberliğin daha da güçleneceğini vurguladı.DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar toplantıya katılanlara teşekkür ederek, faaliyetlerin devam edeceğini bildirdi.

DATÜB Kadın Kolları Toplantısı gerçekleştirildi

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Kadın Kolları Türkiye Temsilciliği toplantısı Genel Merkez’in bulunduğu İstanbul’da gerçekleştirildi.
Toplantıya DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, DATÜB Kadın Kolları Türkiye Temsilcisi Selamet Cevdet, DATÜB Asistanı Medine Aznaur, İstanbul’da yaşayan Ahıskalı kadınlar katıldı.
DATÜB Kadın Kolları Türkiye Temsilciliği tarafından organize edilen toplantı da İstanbul’da Kadın Kolları altyapısını oluşturmak, halka daha fazla yakın olmak, Ahıskalı Türklerin kültür ve örf adetlerinin canlı tutulması için altyapı kurulması konuları ele alındı.
Başta DATÜB Türkiye faaliyetleri olmakla, yurt içi ve yurt dışı çalışmalarının da konuşulduğu toplantıda DATÜB Kadın Kolları Türkiye Temsilcisi Selamet Cevdet, temsilciliğin bundan sonra İstanbul’da ve diğer bölgelerde daha aktif çalışma yapacağını, örf adetlerin gelecek nesillere aktarmak için daha özverili çalışmalar yapılacağını belirtti.
Cevdet, yakın bir zamanda gerçekleştirilecek olan Kadın Kolları Türkiye Temsilciliği’nin İstanbul oluşumunun istişare edileceği ve İstanbul’da verilecek konserle birlikte birlik ve beraberliğin daha da güçleneceğini vurguladı.
DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar toplantıya katılanlara teşekkür ederek, faaliyetlerin devam edeceğini bildirdi.

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