YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. DATÜB, YTB Başkanı Eren ile bir araya geldi

DATÜB, YTB Başkanı Eren ile bir araya geldi

İSTANBUL HABERLERİ  | 22.10.2020 13:35 | Son Güncelleme

Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren’i makamında ziyaret etti.DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB) Ahıskalı Türklere yönelik çalışmaları ile her zaman destek olduğunu vurguladı.Kassanov, özellikle Ahıskalı Türklerin toplu halde yaşadıkları ülkelerden her yıl Ahıskalı öğrencilerin Türkiye Bursları Programı kapsamında Türkiye’ye getirilmesinin oldukça önemli bir çalışma olduğunu da kaydederek, “DATÜB’ün nihai hedefleri içerisinde yer alan Ahıskalı gençlerin eğitimi konusunda YTB ile ortak hareket edilerek, yerinde burslandırma projesi çerçevesinde Gürcistan’ın Ahıska Devlet Üniversitesi’nde eğitim gören öğrencilere verdikleri destek ve bu kapsamda yapılan çalışmalardan dolayı YTB Başkanı Eren’e teşekkür etti.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Eren, “Ziyatdin Kassanov ve kıymetli heyeti misafirimiz oldu.

DATÜB, YTB Başkanı Eren ile bir araya geldi

Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren’i makamında ziyaret etti.
DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB) Ahıskalı Türklere yönelik çalışmaları ile her zaman destek olduğunu vurguladı.
Kassanov, özellikle Ahıskalı Türklerin toplu halde yaşadıkları ülkelerden her yıl Ahıskalı öğrencilerin Türkiye Bursları Programı kapsamında Türkiye’ye getirilmesinin oldukça önemli bir çalışma olduğunu da kaydederek, “DATÜB’ün nihai hedefleri içerisinde yer alan Ahıskalı gençlerin eğitimi konusunda YTB ile ortak hareket edilerek, yerinde burslandırma projesi çerçevesinde Gürcistan’ın Ahıska Devlet Üniversitesi’nde eğitim gören öğrencilere verdikleri destek ve bu kapsamda yapılan çalışmalardan dolayı YTB Başkanı Eren’e teşekkür etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Eren, “Ziyatdin Kassanov ve kıymetli heyeti misafirimiz oldu. Ahıska Türkü kardeşlerimize eğitim ve kültür başta olmak üzere faaliyet alanlarımızda katkı sunmaktan dolayı mutluyuz. Yeni ve faydalı çalışmalarda görüşmek üzere” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gerçek ortaya çıktı! Gerçek ortaya çıktı!
Casper VIA S48 satıştaCasper VIA S48 satışta
En Çok Okunan Yerel Haberler
Uluslararası ISIF Fuarı’na GAÜN damgası
Uluslararası ISIF Fuarı’na GAÜN damgası
(özel) 97 yaşında kazada öldü
(özel) 97 yaşında kazada öldü
Amedspor, deplasman galibiyeti özlemine son verdi
Amedspor, deplasman galibiyeti özlemine son verdi
Başkan Eroğlu: "Elimizi taşın altına koyduk"
Başkan Eroğlu: "Elimizi taşın altına koyduk"
Trabzonspor, Kadıköy'de galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak
Trabzonspor, Kadıköy'de galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak
İl koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı
İl koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

İstanbul Namaz Vakitleri 22 Ekim Perşembe

İmsak
05:52
Sabah
07:16
Öğle
12:54
İkindi
15:51
Akşam
18:21
Yatsı
19:40

İstanbul Nöbetçi Eczaneler22 Ekim Perşembe

Bülent Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Avlu 34 Eczanesi
Arnavutkoy
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Büyükçekmece bir anaokuluna daha kavuşuyor
Büyükçekmece bir anaokuluna daha kavuşuyor
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Çatıdaki yaralı martıya Ümraniye Belediyesi ekipleri müdahale etti
Çatıdaki yaralı martıya Ümraniye Belediyesi ekipleri müdahale etti
Daha iyi bir Büyükçekmece için çalışmalar sürüyor
Daha iyi bir Büyükçekmece için çalışmalar sürüyor
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.