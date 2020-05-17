DATÜB’den arşiv çalışması

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) tarafından başta İkinci Dünya Savaşı ve göç olmakla birlikte sürgün yerlerinde çekilmiş hatıra fotoğrafları ve hikayelerini içeren ‘Geçmişten Bugüne Ahıska Türkleri’ temalı bir arşiv çalışması başlatıldı.

Konuyla ilgili DATÜB tarafından yapılan açıklamada, "Sizlerle, Ahıska Türklerinin geçmişteki hatıralarını buluşturmayı hedefliyoruz.Sürgün öncesi Ahıska’da çekilen, İkinci Dünya Savaşı’na katılan dedelerimizin fotoğrafları ve sürgün sonrası göç ettirilen yerlerdeki fotoğraflar DATÜB aracılığıyla Ahıska Gazetesi’nde yayınlanarak gelecek nesillere aktarılacaktır.Tüm başvurular e-posta aracılığıyla veya temsilciliklerimizin bulunduğu ülkelerde teslim alınacaktır. Fotoğraflarınızı ve hikayelerinizi datubfotoarsivi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.Göndereceğiniz fotoğrafların hikayeleri ile birlikte olmasına özen göstermenizi rica ederiz. Oluşturulan arşiv, Ahıska Gazetesi’nde yayınlandıktan sonra sosyal medya hesaplarımızdan da paylaşılacaktır" denildi.

