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DATÜB’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

İSTANBUL HABERLERİ  | 21.04.2020 12:35 | Son Güncelleme

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Ahıska Türkleri adına korona virüs ile mücadelede yapılan yardımlardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.Korona virüsü ile mücadele kapsamında Türkiye’nin değişik şehirlerinde yaşayan Ahıska Türklerinden imkanı olmayan ailelere yardımlar ulaştırıldı.

DATÜB’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Ahıska Türkleri adına korona virüs ile mücadelede yapılan yardımlardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.
Korona virüsü ile mücadele kapsamında Türkiye’nin değişik şehirlerinde yaşayan Ahıska Türklerinden imkanı olmayan ailelere yardımlar ulaştırıldı. DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov tüm Ahıska Türkleri adına yaptığı yazılı açıklamada “Dünyayı saran bu salgın döneminde krizi en iyi şekilde yöneterek her zaman vatandaşının yanında duran, salgının oluşturduğu krizi en az kayıpla atlatma gayreti içerisinde olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmakla hükümetimizin tüm üyelerine, özellikle de Üzümlü ve Ahlat Kaymakamımıza şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.
Türkiye’de yaşayan Ahıska Türklerinden imkanları olmayan ailelerden son olarak Erzincan Üzümlü ve Bitlis Ahlat’ta yardımlar kaymakamlıklar tarafından ulaştırıldı.
2015 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Ukrayna’da savaş bölgelerinden çıkarılarak Türkiye’ye getirilen, Erzincan’ın Üzümlü ve Bitlis’in Ahlat ilçelerine yerleştirilen Ahıska Türkleri de unutulmadı. Ahlat ve Üzümlü Kaymakamlığı’nın kontrolünde Ahıska Türkü ailelere 1000 TL sosyal yardım ve gıda kolisi yardımı yapıldı. Gıda kolisi yardımlarının dağıtımına DATÜB Erzincan ve Ahlat Temsilcilikleri de destek oldu.

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