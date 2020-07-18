YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. DATÜB’ten Azerbaycan’a destek mesajı

DATÜB’ten Azerbaycan’a destek mesajı

İSTANBUL HABERLERİ  | 18.07.2020 12:34 | Son Güncelleme

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, ‘Bizlerle yıllarca ekmeğini paylaşan kardeşlerimizle beraberiz’ diyerek Azerbaycan’a destek mesajı yayınladı.Kassanov, yayınladığı mesajında, ‘Nasıl Karabağ savaşında Ahıska Türkleri cephe hattında şehit olduysa binlerce gencimiz Azerbaycan için cepheye koşacaktır’ diyerek, “Azerbaycan toprağı olan Karabağ’ı yıllardır hiçbir hak ve hukuk göz etmeden işgal eden, yıllardır bölgede saldırgan bir tutum sergileyen işgalci Ermenistan’a karşı Ahıska Türklerinin de vatanı olan Azerbaycan’ın yanında durmaya, “Karabağ Azerbaycan’dır ” diye kabul ettiğimiz kardeşlerimize destek olmaya devam edeceğiz.

DATÜB’ten Azerbaycan’a destek mesajı

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, ‘Bizlerle yıllarca ekmeğini paylaşan kardeşlerimizle beraberiz’ diyerek Azerbaycan’a destek mesajı yayınladı.
Kassanov, yayınladığı mesajında, ‘Nasıl Karabağ savaşında Ahıska Türkleri cephe hattında şehit olduysa binlerce gencimiz Azerbaycan için cepheye koşacaktır’ diyerek, “Azerbaycan toprağı olan Karabağ’ı yıllardır hiçbir hak ve hukuk göz etmeden işgal eden, yıllardır bölgede saldırgan bir tutum sergileyen işgalci Ermenistan’a karşı Ahıska Türklerinin de vatanı olan Azerbaycan’ın yanında durmaya, “Karabağ Azerbaycan’dır ” diye kabul ettiğimiz kardeşlerimize destek olmaya devam edeceğiz. En son sınır hattında Tovuz’da gerçekleşen saldırı, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğüne yapılmıştır. Çatışmalar sırasında toprağa düşen şehitlerimize Allah’tan rahmet yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Biz Ahıska Türklerinin kardeşi olan Azerbaycan Türkleri ile tarihimiz de kaderimiz de şehitlerimiz de sevincimiz de acımız da birdir. Haklı mücadelesinde Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız” ifadelerinde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlülerden Seyfi Dursunoğlu paylaşımlarıÜnlülerden Seyfi Dursunoğlu paylaşımları
Eyüpsultan’da vatandaşlar vergisini evinden ödüyorEyüpsultan’da vatandaşlar vergisini evinden ödüyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayseri'de 4. kattaki evin balkonundan düşen genç kız yaralandı

Kayseri'de 4. kattaki evin balkonundan düşen genç kız yaralandı

Kocaeli'de tır minibüse çarptı: 9 yaralı

Kocaeli'de tır minibüse çarptı: 9 yaralı

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu’dan, İBB Meclisi’nde Kurban Bayramı’yla ilgili uyarılar

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Oktay Aksu’dan, İBB Meclisi’nde Kurban Bayramı’yla ilgili uyarılar

Başkan Şahin, CHP İl Belediye Başkanları toplantısına katıldı

Başkan Şahin, CHP İl Belediye Başkanları toplantısına katıldı

15 Temmuz İstiklal Sergisi’ne yoğun ilgi

15 Temmuz İstiklal Sergisi’ne yoğun ilgi

Bağışlanan giysiler ihtiyaç sahiplerini sevindiriyor

Bağışlanan giysiler ihtiyaç sahiplerini sevindiriyor

İstanbul Namaz Vakitleri 18 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:48
Sabah
05:40
Öğle
13:15
İkindi
17:13
Akşam
20:40
Yatsı
22:24

İstanbul Nöbetçi Eczaneler18 Temmuz Cumartesi

Bülent Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Aslı Eczanesi
Arnavutkoy
Bolluca Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Maltepe’nin hava kalitesi ölçülüyor

Maltepe’nin hava kalitesi ölçülüyor

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Bir Haftadır Susuz Olan Esenyurt Kıraç Sakinleri, İbb Ve İski’ye Tepkili

Bir Haftadır Susuz Olan Esenyurt Kıraç Sakinleri, İbb Ve İski’ye Tepkili

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.