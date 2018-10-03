Daum'dan Fenerbahçe açıklaması: Bu takımı şampiyon yaparım

Teknik direktör arayışlarına giren Fenerbahçe ile adı anılan Alman hoca, yaptığı açıklamalarda bulundu.

2 / 9 Niğdelioğlu, ayrıca Daum'un Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euroya geleceğini kendisine aktardığını ifade etti.