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Daum'dan Fenerbahçe açıklaması: Bu takımı şampiyon yaparım

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.10.2018 11:51 | Son Güncelleme

TRT Spor'da yorumculuk yapan gazeteci Ferudun Niğdelioğlu, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Daum ile röportaj yaptı.

Teknik direktör arayışlarına giren Fenerbahçe ile adı anılan Alman hoca, yaptığı açıklamalarda bulundu.

İşte Daum'un açıklaması:

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"Fenerbahçe'de çalışmak isterim. Bu takımı şampiyon yaparım."

"Fenerbahçe'de çalışmak isterim. Bu takımı şampiyon yaparım."
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Niğdelioğlu, ayrıca Daum'un Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euroya geleceğini kendisine aktardığını ifade etti.

Niğdelioğlu, ayrıca Daum'un Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euroya geleceğini kendisine aktardığını ifade etti.
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Tecrübeli teknik adam, 2003-2006 yılları arasında sarı-lacivertli takımı çalışmıştı.

Tecrübeli teknik adam, 2003-2006 yılları arasında sarı-lacivertli takımı çalışmıştı.
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65 yaşındaki teknik adamın bu yıllar arasında 2 şampiyonluğu bulunuyor.

65 yaşındaki teknik adamın bu yıllar arasında 2 şampiyonluğu bulunuyor.
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Daha sonra da 2009'da yeniden F.Bahçe'nin başına geçmiş ve 1 sezon çalışmıştı.

Daha sonra da 2009'da yeniden F.Bahçe'nin başına geçmiş ve 1 sezon çalışmıştı.
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Bu sezon ise son haftada şampiyonluk Bursaspor'a kaybedilmişti.

Bu sezon ise son haftada şampiyonluk Bursaspor'a kaybedilmişti.
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Daum'un yerine o dönem sportif direktörlük görevinde bulunan Aykut Kocaman, Fenerbahçe'ye teknik direktör olara getirilmişti.

Daum'un yerine o dönem sportif direktörlük görevinde bulunan Aykut Kocaman, Fenerbahçe'ye teknik direktör olara getirilmişti.
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Alman teknik adam, 14 Ağustos 2013 - 24 Mart 2014 tarihleri arasında Bursaspor'u çalıştırmıştır.

Alman teknik adam, 14 Ağustos 2013 - 24 Mart 2014 tarihleri arasında Bursaspor'u çalıştırmıştır.
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Daum son olarak Romanya Milli Takımı'nda görev yaptı.

Daum son olarak Romanya Milli Takımı'nda görev yaptı.
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Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe ali koç Comolli daum

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