Davet ve düğünlerin en gözde tasarımları Koçak’ta

İSTANBUL (AA) - Koçak, her zevke ve bütçeye uyacak ürünleriyle müşterilerinin unutulmaz anlarına eşlik edecek.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, şık kombinlerin tamamlayıcı parçalarını seçmek için göz alıcı taşlarla özenle hazırlanan kolye, yüzük, bileklik ve küpe tasarımları Koçak farkı ile sunuluyor.

Pırlantanın zarif birleşimiyle hazırlanan bu tasarımlar her zevke ve bütçeye uyacak şekilde Koçak güvencesiyle alınabiliyor. En eşsiz parçalarla yaz trendini yakalamak için tasarlanan ve pek çok seçeneğe sahip olan renkli pırlantalar Koçak koleksiyonunda yer alıyor.

Günlük tarzdan özel günlere kadar mevsimin her anına uyum sağlayabilecek renkler, yakut, zümrüt gibi taşlarla buluşarak modernizmin ve geleneğin ortak paydasını oluşturuyorken, pozitif enerjiyle dolu kuvars taşların kullanıldığı tasarımlar doğanın enerjisini taşıyor.

- Şıklığı yeniden tanımlayan zarif bileklikler

Pırlantayı tecrübeyle işleyip göze çarpan bir yapı haline getirmek usta eller ister. Hem günlük hem özel gün kombinlerini şıklaştıracak zarif parçalardan olan oluşan Koçak bileklik koleksiyonu kişisel zevklere göre tasarlandı.

Koçak müşterileri, figürlü, baget taşlı ve renkli pırlantalardan oluşan seçeneklerle kombinlerini şıklaştırıp, tarzlarına hareket katabilir, altının zarafetinden hoşlananlar ise altın bileklik modelleriyle kibar bir görüntüye sahip olabilir. Müşterilerinin özel hissetmesi için tasarlanan bileklik modelleri Koçak Mağazalarında ve kocak.com.tr adresinde bulunuyor.

