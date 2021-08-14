David Schwimmer'dan Jennifer Aniston iddialarına yanıt

David Schwimmer, Friends'in yeniden buluşma bölümünün ardından Jennifer Aniston'la yakınlaştığı iddialarına yanıt verdi.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Schwimmer'ın temsilcisi ikili arasında bir ilişki olduğu dedikodularının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Yeniden buluşma bölümünde Schwimmer, Aniston'dan çok hoşlandığını dile getirirken Aniston da hislerinin karşılıklı olduğunu söylemişti.



52 yaşındaki Aniston, 2000-2005 yılları arasında Brad Pitt, 2015- 2018 yılları arasında ise yine başka bir meslektaşı Justin Theroux ile evlilik yaşamıştı.

54 yaşındaki Schwimmer ise 2010'da nikah masasına oturduğu Zoe Buckman'dan 2017 yılında ayrılmıştı.

