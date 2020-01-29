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Davraz Kayak Merkezi dolup taştı!

ISPARTA HABERLERİ  | 29.01.2020 11:04 | Son Güncelleme

Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi Türkiye'nin gözde kayak merkezleri arasında yer alıyor. Eğirdir Gölü manzaralı kayak merkezinde sömestir tatilini fırsat bilen seyahat tutkunlarının yarattığı yoğunluk sürüyor. Davraz Kayak Merkezi'ndeki otellerde yüzde 90, telesiyejlerde ise yüzde 100 doluluk yaşanıyor.

Uygun coğrafi yapısı ve pistleriyle her seviyedeki kayakseverlere hitap eden ve her yıl yapılan yatırımlarla ziyaretçilerine daha iyi imkanlar sunan merkez, yarı yıl tatilinde yerli turistlerin ilgi odağı oldu.

Kar kalınlığının kış aylarında ortalama 50 ile 250 santimetre arasında değiştiği Davraz Kayak Merkezi, ocak-şubat aylarında rağbet görüyor. Davraz, yakında faaliyete girecek olimpik spor merkeziyle de spor takımları için yüksek rakımlı kamp merkezi olacak.

Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na 45, Antalya Havalimanı'na 1 saat 15, kent merkezine 30 dakikalık mesafede bulunan merkez, ziyaretçilerine kış boyu yolu kapanmadan asfalt zeminde ulaşım imkanı sağlıyor.

Biri 5 yıldızlı 3 otel, bir günübirlik tesis, farklı zorluk derecelerinde 13 pist, yaklaşık 25 kilometre uzunlukta 4 telesiyej hattı bulunan merkezde, acil durumlar için Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve sağlık ekipleri hazır bekliyor.

Gelecek sezon 45 milyon liralık proje bedelli 8'er kişilik gondollu telesiyej hattının da hizmete girmesiyle merkezde telesiyej bekleme süresi de ortadan kalkacak.

MERKEZDE İMKANLAR SÜREKLİ GELİŞTİRİLİYOR

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, AA muhabirine, kayakseverlerin ve milli kayakçıların gözdesi Davraz Kayak Merkezi'nin Akdeniz'in incisi olduğunu söyledi.

Isparta'da son yıllarda turizm hareketliliğinin çok yoğun olduğuna dikkati çeken Seymenoğlu, Davraz Kayak Merkezi'nin imkanlarını geliştirmenin gayreti içinde olduklarını bildirdi.

Merkezin teknik alt yapısını daha da geliştirdikleri takdirde Davraz'a gelenleri çok daha mutlu edeceklerini vurgulayan Seymenoğlu, "Yapılacak yatırımlarla gelecek dönemlerde kış turizmini Davraz'da dolu dolu yaşayacağız ve Türkiye'deki diğer kayak merkezleriyle daha çok yarışabilir hale geleceğiz." dedi.

Seymenoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Davraz Bölgesi'nin turizm altı yapı planlarının yapıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu planlar dahilinde yatırımcılar için elimizde üç büyük parsel var. Girişimciler geldiği takdirde onlara her türlü kolaylığı gösterip alandaki yatırımları artırmaya çalışacağız. Kış turizminden gelir elde etmek isteyen yatırımcıları Ispartamıza ve Davraz'a mutlaka bekliyoruz. Şu an alanda hali hazırda 600 yatak kapasiteli konaklama imkanı sunmaktayız. Merkezimize ulaşım da çok kolay, bu da gerek kayakseverlerin gerekse yatırımcıların lehine olan bir şey. 2019 sezonunda merkezi 300 binin üzerinde sporcu ve kayaksever ziyaret etti. 2020'yi Isparta için 'Turizm Yılı' ilan etmiş durumdayız. Ümit ediyoruz ki bu yıl, tüm turizm destinasyonlarımızda 2 milyona yakın yerli ve yabancı turisti Isparta'da misafir etmiş olacağız. Turizm faaliyetlerini Valilik olarak çok önemsiyoruz ve her fırsatta buna yönelik bilgilendirme, tanıtım ve alt yapı çalışmalarını yürütüyoruz."

PİSTLERİN EĞİM ORANI YÜKSEK

Davraz Birlik Müdürü Murat Tarlak da sömestir tatilinde kayak merkezindeki otellerin yüzde 90, telesiyejlerin ise doluluk oranının yüzde 100 olduğunu ifade etti.

Davraz'ı diğer kayak merkezlerinden ayıran en önemli özelliğinin eğim oranı yüksek pistleri olduğuna dikkati çeken Tarlak, "Kırmızı ve siyah pistlerinin fazla olması, 'bublee' diye ifade ettiğimiz tamamen profesyonel kayakçı ve özellikle snowboardcılara imkan sunan doğal pistler var. Bu da profesyonel kayakçıları cezbediyor. Birinci telesiyejin son noktasında Eğirdir Gölü manzarasından dolayı günü birlikçi tatilciler yoğunluk oluşturuyor. Sömestirde beklediğimiz ziyaretçi hedefinin üzerindeyiz. Bu sezon 750 binden fazla ziyaretçi hedefimiz bulunmakta."

DOĞASI VE PİSTLERİ ÇOK GÜZEL

Ziyaretçi İlknur Karbeyaz da Antalya'dan bir turla geldiğini belirterek "Sömestirden dolayı çok yoğun ancak merkezin doğası ve pistleri çok güzel. Keyifli vakit geçiriyoruz." dedi.

Kayaksever Ebrar Şahin de "Telesiyeje binmesi çok eğlenceli ve heyecanlıydı. Biraz kalabalık ama her şey çok güzel, eğleniyoruz. Fiyatlar da çok uygun, herkesi davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konya'dan gelen öğrenci Kemal Kaya da tesisi çok beğendiğini, fiyatların öğrenci bütçesine de uygun olduğunu kaydetti.

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Davraz Kayak Merkezi Isparta Kayak kayak merkezi Spor ziyaretçi

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