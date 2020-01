Davraz Kayak Merkezi dolup taştı!

Uygun coğrafi yapısı ve pistleriyle her seviyedeki kayakseverlere hitap eden ve her yıl yapılan yatırımlarla ziyaretçilerine daha iyi imkanlar sunan merkez, yarı yıl tatilinde yerli turistlerin ilgi odağı oldu.

MERKEZDE İMKANLAR SÜREKLİ GELİŞTİRİLİYOR

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, AA muhabirine, kayakseverlerin ve milli kayakçıların gözdesi Davraz Kayak Merkezi'nin Akdeniz'in incisi olduğunu söyledi.

Isparta'da son yıllarda turizm hareketliliğinin çok yoğun olduğuna dikkati çeken Seymenoğlu, Davraz Kayak Merkezi'nin imkanlarını geliştirmenin gayreti içinde olduklarını bildirdi.

Merkezin teknik alt yapısını daha da geliştirdikleri takdirde Davraz'a gelenleri çok daha mutlu edeceklerini vurgulayan Seymenoğlu, "Yapılacak yatırımlarla gelecek dönemlerde kış turizmini Davraz'da dolu dolu yaşayacağız ve Türkiye'deki diğer kayak merkezleriyle daha çok yarışabilir hale geleceğiz." dedi.

Seymenoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Davraz Bölgesi'nin turizm altı yapı planlarının yapıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu planlar dahilinde yatırımcılar için elimizde üç büyük parsel var. Girişimciler geldiği takdirde onlara her türlü kolaylığı gösterip alandaki yatırımları artırmaya çalışacağız. Kış turizminden gelir elde etmek isteyen yatırımcıları Ispartamıza ve Davraz'a mutlaka bekliyoruz. Şu an alanda hali hazırda 600 yatak kapasiteli konaklama imkanı sunmaktayız. Merkezimize ulaşım da çok kolay, bu da gerek kayakseverlerin gerekse yatırımcıların lehine olan bir şey. 2019 sezonunda merkezi 300 binin üzerinde sporcu ve kayaksever ziyaret etti. 2020'yi Isparta için 'Turizm Yılı' ilan etmiş durumdayız. Ümit ediyoruz ki bu yıl, tüm turizm destinasyonlarımızda 2 milyona yakın yerli ve yabancı turisti Isparta'da misafir etmiş olacağız. Turizm faaliyetlerini Valilik olarak çok önemsiyoruz ve her fırsatta buna yönelik bilgilendirme, tanıtım ve alt yapı çalışmalarını yürütüyoruz."