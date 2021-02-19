Davraz’da Valilik Kupası Kayak ve Snowboard Yarışmaları yapılacak

Kayak sporunun il geneline tanıtımının yapılması ve yaygınlaştırılması amacıyla Isparta Davraz’da Alp Disiplini Kayak ve Snowboard Valilik Kupası yarışları düzenlenecek. Isparta Valiliği öncülüğünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü tarafından gerçekleştirilmesi planlanan yarışlar 26 Şubat 2021 tarihinde Davraz Kayak Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Türkiye Kayak Federasyonu talimatlarına uygun olarak düzenlenecek olan Alp Disiplini Kayak ve Snowboard Valilik Kupası yarışlarına 2020-2021 sezonu lisans vizesi olan sporcular katılabilecek.

Yarışların teknik toplantısı 25 Şubat 2021 Perşembe günü saat 17.00’da Isparta Gençlik Merkezi toplantı salonunda yapılacak. Yarışlara katılacak ferdi sporcular ve kulüpler sporcu listeleri teknik toplantıda teslim edilecek.

Snowboard ve Alp Disiplini kategorilerinde 2005 ve 2013 doğumlu U liglerinde erkek ve kadın sporcuların katılacağı yarışmaya yoğun katılımın olması bekleniyor.

