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  4. Davulun ritmine kendini kaptıran “Noel baba” kendini kaybetti

Davulun ritmine kendini kaptıran “Noel baba” kendini kaybetti

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 31.12.2019 23:44 | Son Güncelleme

Yeni yılı Cacabey Meydanı’nda karşılayan Kırşehirli “Noel baba” davulun ritmine kendini kaptırınca renkli görüntüler ortaya çıktı.2020 yılına Cacabey Meydanı’nda düzenlenen etkinliklerle merhaba diyen Kırşehirli bir grup davul zurna eşliğinde saatlerce oynadı.

Yeni yılı Cacabey Meydanı’nda karşılayan Kırşehirli “Noel baba” davulun ritmine kendini kaptırınca renkli görüntüler ortaya çıktı.
2020 yılına Cacabey Meydanı’nda düzenlenen etkinliklerle merhaba diyen Kırşehirli bir grup davul zurna eşliğinde saatlerce oynadı. Soğuk havanın etkisini azaltmak için meydanda kurulan çadırda Kırşehirlilere, Kırşehir Belediyesi tarafından çorba ikramı yapıldı. Davul ve zurnanın ritmine kendini kaptıran Noel baba kıyafetli gençler, kendini kaybederek yöresel oyunlar oynayıp halay çekti. Polisin Geniş güvenlik önlemleri aldığı alanda eğlence mekanlarından çıkanlar uzun süre davul ve zurna eşliğinde oyunlar oynadı.

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