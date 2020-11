Davut Çetin: “Aşı başarılı olursa gelecek yıl ekonomi ve turizm iyi gidecek”

Pandemiyle ilgili yeni kısıtlamalar üzerine konuşarak sözlerini sürdüren Başkan Davut Çetin, şunları söyledi; “Bildiğiniz gibi, geçen hafta restoranlar paket servis dışında kapandı, bütün ticari hayatı etkileyen saat sınırlamaları geldi. Her şeyden önce pandemiyle mücadelenin daha kararlı bir şekilde sürdürülmesi gerektiği hususunda kimsenin itirazı olduğunu sanmıyorum. Artık vaka sayısı gibi bilgiler açıklanmalı ve halk durumun ciddiyetini görmelidir. İstanbul Belediye Başkanı kayıp sayılarını söyleyerek daha katı önlem istiyor. Restoranlar kapanıyor, otel altı restoranlar açık kalıyor, tartışma çıkıyor. Büfeler alkollü içki satan ve satmayan diye ayrılıyor. Günlerimiz insanlara açıklama yapmakla geçiyor. Oysa kararları biz burada bütün kurumlar birlikte alsak çok daha başarılı sonuç alırız. Şimdi, 3 gün önce karar alıp restoranları, kafeleri kapattık. Bu işletmeler daha önce aylarca kapalı kaldılar, şimdi paket servis dışında kapattık. Komitelerimiz saat 22 sınırlamasından şikayet ederken tümüyle kapanma geldi. Paket servis ile ilgisi olmayan yüzlerce işyerimiz var. Durumun buraya geleceği haftalar öncesinden belliydi, önümüzde Avrupa ülkeleri örnekleri var. Önceden uyarı yapsaydık herkes önlemini alırdı. En önemli husus ise bu işyerlerine mutlaka nakdi, hibe desteği yapılmasıdır. Bu işletmelerin zor duruma düşmesine, insanların işsiz kalmasına izin verilmemelidir. Sadece kredi desteği yeterli değildir, mutlaka kira, genel gider desteği de sağlanmalıdır.”

“Keşke benim söylediklerim yanlış çıksaydı” Pandemi döneminin ilk desteklerinin açıklandığı günden bu zamana önce asıl sıkıntının ekimden sonra başlayacağını söylediğini hatırlatan Başkan Davut Çetin, “Bugünkü duruma hazır olunmalı demiştim. Şimdi biz daha fazla desteğe ihtiyaç duyuyoruz, ama ekonomi yönetiminin gündeminde acı reçete var. Mart ayından bu yana alınması gereken tedbirler, ekonomik destekler, Merkez Bankası politikası hakkında çok şey söyledim, raporlar yazdık. Yaptığımız tahminler, söylediğimiz her şey doğru ve haklı çıktı. Antalya ekonomisinin yüzde 15 ile yüzde 22 arasında daralma riski olduğunu söylemiştik. Şimdi son veriler bu tahminimizi doğrulamaktadır. Keşke, her şey daha iyi olsaydı, benim söylediklerim yanlış çıksaydı. 20 Milyar lira civarında gelir kaybına uğradık. 30 milyar lira civarında kredi aldık, 2 ila 2.5 milyar kadar istihdam desteği ve sosyal destek aldık. Tabii ki kredi gelir demek değil, dolayısıyla sektörlerimizin destek ihtiyacı devam ediyor” diye konuştu.

Stratejik plan çalışmasından söz eden Çetin, şu ifadeleri kullandı: "Geçen hafta bu dönemin öncelikli konuları hakkında tekrar görüşlerinizi sorduk. Anket sonuçları ATSO vizyonu, misyonu, Antalya geleceği konularında bile kafa yorulduğunu, güzel öneriler yapıldığını göstermektedir. Her görüş önemli ve değerlidir, görüşleriniz bu çalışmalara ışık tutmuştur. Gerek komite anketlerimize gerekse meclis anketimize katkı yapan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Anketlerde ortak görüşler içerisinde dikkat çeken bir konu üyelerle ilişkimizin güçlendirilmesidir. Üyelere daha fazla destek önerileri de yapılmıştır. Son dönemde ATSO Avantaj Karta akaryakıt indirimi gibi çalışmalar yaptık. Güzel çalışmalar yapıyoruz çalışmalarımızı duyurmak kolay olmuyor. Üye ilişkileri konusunda ilerleme sağladık. Aslında ağ ekonomisi, networking dediğimiz konu bunu da içermektedir. Ağ ekonomisi bütün kurumlar ve işletmelerin anlaması gereken bir konudur. Her işletme müşteriyi bir üye gibi, abone gibi görmelidir. Her işletme müşteri ilişkilerini, tedarikçi ilişkilerini ağ ekonomisi şeklinde tasarlamalıdır. Biz de Oda olarak farklı sektörleri, örneğin inşaat sektörü ile malzemecileri, yazılım sektörüyle turizmi daha sık bir biçimde bir araya getirmeliyiz. Komitelerimizin bir faaliyeti bu etkinlikler olmalıdır. Bu konuda daha çok çalışacağız. Dijital dönüşüm, e-ticaret, akıllı tarım, ihracatın geliştirilmesi konuları anketlerde desteklenen konular olmuştur."

3 konu öne çıktı

Çetin, "Anketlerde proje konuları olarak öne çıkan üç konu alternatif turizm, 2023 yılı sembol eseri ve kent estetiği olmuştur. Kent estetiği konusunu stratejik plana ekledik, güzel bir katkı olmuştur. Marka kent konusu da öne çıkan konulardan birisidir. Stratejik plana önümüzdeki günlerde son halini vereceğiz. Gelecek ay bütçeden önce bitirmeyi hedefliyoruz. EXPO alanı, toplu işyerleri, lojistik merkezi, veri merkezi, yerel ürünlerin markalaşması gibi projelerimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Komitelerimiz bu konularda üyelere yol göstermeli, liderlik etmelidir. Elbette ki hepimiz büyük bir sorumlulukla çalışıyoruz" sözlerine ekledi.