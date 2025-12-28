Ara transferde yer yerinden oynayacak! Trabzonspor, Fenerbahçe'den istiyor: Tekke'den Saran'a telefon

Trabzonspor, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken ezeli rakibi Fenerbahçe’yi yakından ilgilendiren bir girişimde bulundu.

OĞUZ AYDIN'I İSTİYORLAR

Bordo-mavili yönetimin, Fenerbahçe forması giyen kanat oyuncusu Oğuz Aydın’ı transfer listesine aldığı öğrenildi. Teknik heyetin de onay verdiği bu hamle, transfer kulislerinde dikkat çekti.

TELEFONLA ARADI

Edinilen bilgilere göre Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile doğrudan iletişime geçti. Yapılan görüşmede milli futbolcunun bordo-mavili takıma kazandırılması yönündeki istek net şekilde iletildi.

Sarı-lacivertli kulübün, Oğuz Aydın’ın transferi konusunda Trabzonspor’a şu ana kadar resmi bir dönüş yapmadığı belirtildi. Görüşmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

ESKİ ÖĞRENCİSİ

25 yaşındaki futbolcu, Alanyaspor’da forma giydiği dönemde Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ile birlikte çalışmıştı. Bu geçmiş, bordo-mavili ekibin oyuncuyu yakından tanımasını ve transferi daha cazip görmesini sağlıyor.

SEZON PERFORMANSI

Oğuz Aydın, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 resmi karşılaşmada görev aldı. Hücum hattında görev yapan oyuncu, söz konusu maçlarda 2 asistlik katkı sağladı.