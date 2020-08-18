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Davutlar ve Güzelçamlı’da kent orkestrası eşliğinde vals

AYDIN HABERLERİ  | 18.08.2020 09:56 | Son Güncelleme

Kuşadası Belediyesi tarafından kurulan “Kuşadası Kent Orkestrası” kentin farklı noktalarında konser vermeye devam ediyor.

Kuşadası Belediyesi tarafından kurulan “Kuşadası Kent Orkestrası” kentin farklı noktalarında konser vermeye devam ediyor. Orkestranın Davutlar ve Güzelçamlı Mahalleleri’nde sergilediği canlı performansa vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, bazı çiftler konsere ‘Vals’ yaparak eşlik etti.
Kuşadası Belediyesi, kültür-sanat faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Tarihi Kuşadası Belediye Bandosu’nun içinden kurulan, akordeon ve akustik gitar gibi farklı enstrümanlar ile müzik yapan Kuşadası Kent Orkestrası’nın son durağı Davutlar ve Güzelçamlı Mahallesi oldu. Güzelçamlı Demokrasi Meydanı ve Davutlar Necdet Bilici Meydanı ile İbrahim Saka Parkı önünde gerçekleşen konser vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Orkestranın sergilediği canlı performansa bazı çiftler ‘Vals’ yaparak eşlik etti. Kadir Güz’ün şefliğini yaptığı ve 18 müzisyenden oluşan Kuşadası Kent Orkestrası’nın 2 saat süren performansı dinleyenlerden büyük alkış topladı.
Kuşadası Kent Orkestrası’nın gördüğü yoğun ilgiden çok memnun olduklarını belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Konserler önümüzdeki günlerde de devam edecek. Hemşehrilerimizi sanatın her alanı ile buluşturmayı sürdüreceğiz. Kuşadası’nda sanata ve sanatçıya yatırım yapmayı kendimize bir görev olarak görüyoruz. Kent Orkestrası’nda görev yapan değerli müzisyen arkadaşlarıma verdikleri emek için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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