YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Davutlar’da trafik kazası: 1 ölü

Davutlar’da trafik kazası: 1 ölü

08.01.2021 15:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Davutlar’da trafik kazası: 1 ölü

Aydın’ın Kuşadası ilçesi’ne bağlı Davutlar Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.Kaza, sabah saatlerinde Davutlar Mahallesi’nde bulunan su deposu yolunda meydana geldi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesi’ne bağlı Davutlar Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde Davutlar Mahallesi’nde bulunan su deposu yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Koca Harım mevkiinden su deposuna motosikletiyle giden 28 yaşındaki Mustafa Öztoprakçı direksiyon hakimiyetini kaybederek bir evin duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle Öztoprakçı metrelerce sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 28 yaşındaki Mustafa Öztoprakçı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Motosiklet kazasında hayatını kaybeden gencin ölümü ilçede büyük üzüntü oluşturdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Davutlar’da trafik kazası: 1 ölü

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Duyan oraya akın ediyor! Baraj suları çekilince ortaya çıktı Duyan oraya akın ediyor! Baraj suları çekilince ortaya çıktı
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyinValilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin

Aydın Namaz Vakitleri 8 Ocak Cuma

İmsak
06:51
Sabah
08:18
Öğle
13:20
İkindi
15:52
Akşam
18:13
Yatsı
19:34

Aydın Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Cuma

Cinalı Eczanesi
Merkez
Coşkun Eczanesi
Merkez
İdil Eczanesi
Merkez
Özge Yaşar Eczanesi
Merkez
Okyanus Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Ceyhan Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Didim’de deniz patlıcanı toplayan dalgıç vurgun yedi

Didim’de deniz patlıcanı toplayan dalgıç vurgun yedi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

KARDEMİR’de tehdit iddiası

KARDEMİR’de tehdit iddiası

Maçın ardından

Maçın ardından

Başkan Kılınç, muhalefet partili meclis üyeleriyle istişare toplantısında buluştu

Başkan Kılınç, muhalefet partili meclis üyeleriyle istişare toplantısında buluştu

Diğer Haberler

Aydın Ticaret Borsası, IPARD- II 10. Başvuru Çağrısı Tanıtım Programı’na katılım sağladı

Aydın Ticaret Borsası, IPARD- II 10. Başvuru Çağrısı Tanıtım Programı’na katılım sağladı

Aydın’da 2020 yılında, 6 bin 49 aranan şahıs yakalandı

Aydın’da 2020 yılında, 6 bin 49 aranan şahıs yakalandı

ADÜ Öğretim Üyelerinin editörleri arasında yer aldığı üç kitap yayınlandı

ADÜ Öğretim Üyelerinin editörleri arasında yer aldığı üç kitap yayınlandı

Aydın Büyükşehir, sakız koçu hibesine devam ediyor

Aydın Büyükşehir, sakız koçu hibesine devam ediyor

Aydınlılar Halk Ege Et’e ilgi gösteriyor

Aydınlılar Halk Ege Et’e ilgi gösteriyor

Başkan Özcan gazetecilerin günlerini kutladı

Başkan Özcan gazetecilerin günlerini kutladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.