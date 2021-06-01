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Davutoğlu, Afyonkarahisar'da partisinin il başkanlığının açılışına katıldı

01.06.2021 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Davutoğlu, Afyonkarahisar'da partisinin il başkanlığının açılışına katıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Afyonkarahisar İl Başkanlığını hizmete açtı.

Paşa Camisi önünde partililer tarafından karşılanan Davutoğlu, burada şehit pilot üsteğmen Murat Saraç'ın annesi Cemile Saraç'ın cenaze törenine katıldı.

Davutoğlu daha sonra, Ordu Bulvarı üzerinde bulunan, partisinin Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nın açılışına katıldı.

Afyonkarahisar'ı, "Bütün bir milletin onuru için ayağa kalktığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Büyük Taarruzu başlattığı zafer şehri" olarak niteleyen Davutoğlu, kentin kendisi için de muhabbetin, gönlünün ve hayatının anlamı bir şehir olduğunu dile getirdi.

Gördüğü ilgiden memnun olduğunu belirten Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin Türkiye'de ilk girdiği seçimin Güney beldesinde hafta sonu yapılacak seçimler olduğuna dikkati çekti.

"Bu bizim ilk seçimimiz, ilk zaferimiz olacak inşallah ama nihayette zaferin adı Ankara'da olacak Ankara'da." diyen Davutoğlu, şunları söyledi:

"Türkiye'nin her yerinde dolaşıyoruz. Her vatandaşımızla selamlaşıyoruz, kucaklaşıyoruz. Doğudan batıya, kuzeyden güneye her yeri geziyoruz. Biz, 'Türkiye'de temiz siyaset ihtiyacı var, birtakım çeteler, çıkar ortakları milletin kaynaklarını tüketiyor, milleti yoksullaştırıyor' diyorduk. 'Milletin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarı her yerde sarsılıyor, ayağa kalma vakti' diyorduk. Elhamdülillah ayağa kalkıyor milletimiz."

Ardından Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret eden Davutoğlu, Mevlevi Camisini gezdi. Burada tarihi bir konakta misafir edilen Davutoğlu, kentteki programını yarın da sürdürecek.

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