Davutoğlu, basın kuruluşlarının Ankara temsilcilerine değerlendirmelerde bulundu:

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Ülkenin 2,5 yıl daha aynı zihniyetle yönetilmesi doğru değil. Türkiye seçim psikolojisine girmiştir. Biz hangi dönemde, ne zaman seçim olursa hazırız." dedi.

Davutoğlu, partisinin genel merkezinde basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yaşananların, 22. yüzyılın düzeniyle ilgili ilk işaretleri ortaya koyduğuna dikkati çeken Davutoğlu, ortak akılla zihnen ve ruhen 22. yüzyıl planlaması yapılması gerektiğini söyledi.

Dünyada son 1 yılda büyük bir dalgalanma yaşandığını, böyle dönemlerin ülkeleri olumlu ya da olumsuz yönde ayrıştırdığını dile getiren Davutoğlu, "Maalesef son 1 yıla baktığımızda 22. yüzyıla hazırlanan bir Türkiye değil, 90'lara 70'lere dönmüş bir Türkiye görüyoruz." görüşünü savundu. Davutoğlu, dünyanın insan hakları ve özgürlükler konusunda yepyeni dönüşümler yaşadığını, Türkiye'nin ise 1990'lı yılların mantığı içinde olduğunu öne sürdü.

Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilere de değinen Davutoğlu, "Pandemi dolayısıyla gerekli tedbirleri alırsınız ama akademisyen olarak bir üniversitenin kapısına kelepçe takılması gibi sembolik bir şeyi kabul edemem." dedi. Davutoğlu, oraya teröristler girmişse, polisin görevinin onları ayırıp öğrencilerin gösteri hakkına saygı göstermek olduğunu kaydederek, "Bana gelen bilgi bu tür halay çekenlerin üniversite öğrencisi olmadığı yönünde. Onlar oraya geldi diye öğrencilerin protestosu haksız mı oluyor, kapıya kelepçe vurmak haklı mı oluyor?" diye konuştu.