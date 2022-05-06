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Davutoğlu ile Uysal, Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali alanını gezdi

06.05.2022 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Davutoğlu ile Uysal, Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali alanını gezdi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festival alanını gezdi.

29 ülke, 11 büyükşehir, 28 ilçe belediyesi, 128 dernek ve 68 kadın kooperatifinin katkılarıyla düzenlenen festivalin, ilk günü renkli görüntülere sahne oldu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de festivalin ilk gününde traktörle halkı selamladı.

Böcek, daha sonra Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal'ı karşılayarak alanda bulunan çadırları ziyaret etti.

Festival alanında kurulan çadırlarda Yörüklerin gelenek ve görenekleri tanıtıldı. Atlı cirit, at üzerinde güreş gösterilerinin düzenlendiği alanda Türk dünyasından halk oyunları gösterileri gerçekleştirildi.

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