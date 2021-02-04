YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Davutoğlu'ndan yeni anayasa değerlendirmesi: "Açıklamalarda yeni bir unsur yok. Önce samimiyetin görülmesi lazım"

Davutoğlu'ndan yeni anayasa değerlendirmesi: "Açıklamalarda yeni bir unsur yok. Önce samimiyetin görülmesi lazım"

04.02.2021 18:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Davutoğlu'ndan yeni anayasa değerlendirmesi: "Açıklamalarda yeni bir unsur yok. Önce samimiyetin görülmesi lazım"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yeni anayasa tartışmalarına ilişkin, "Anayasayı değerli kılan içindeki değerlerdir, yeni unsurlardır. Gerek Sayın Erdoğan'ın gerek Sayın Bahçeli'nin açıklamalarında yeni bir unsur yok. Önce samimiyetin görülmesi lazım." dedi.

Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu ile esnaf ziyaretleri için Bilkent Metro istasyonundan metroya binip 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Metro istasyonunda indi.

Kızılay Metro Çarşısı'nda ziyaret ettiği esnafın şikayetlerini dinleyen Davutoğlu, dükkanlardan alışveriş yaptı, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Ahmet Davutoğlu, girdiği bir kitapçıda, küçük bir kız çocuğuna hediye ettiği kitabı imzaladı.

Daha sonra 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'ndaki bir taksi durağını ziyaret eden Davutoğlu, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilere katılanlara yönelik sözlerine ilişkin soru üzerine Ahmet Davutoğlu, kendisinin ve iki kızının Boğaziçi Üniversitesinden mezun olduğunu söyledi.

Davutoğlu, "Üniversite düşünce özgürlüğünün iklimidir. Oralarda her tür düşünce serdedilir. Bazen bu düşünceler bizim gençliğimizde olduğu gibi protestolarla da dile getirilebilir. Bunları terörist olarak tanımlamak en çok teröristlerin işine yarar. Çünkü yüzlerce, binlerce öğrenci teröristse o zaman terörist tanımının anlamı kalmaz, içi boşalır." diye konuştu.

- AYM'nin Enis Berberoğlu kararı

Yeni anayasa tartışmalarına ilişkin soru üzerine Davutoğlu, Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu konuya yönelik açıklamalarını samimi bulmadığını belirterek, "Anayasayı değerli kılan içindeki değerlerdir, yeni unsurlardır. Gerek Sayın Erdoğan'ın gerek Sayın Bahçeli'nin açıklamalarında yeni bir unsur yok. Önce samimiyetin görülmesi lazım." dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bir soru üzerine, Anayasa Mahkemesinin (AYM) eski CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkındaki kararıyla ilgili, "Anayasa Mahkemesinin beğendiğimiz kararlarını bağlayıcı bulup alkışlamak, beğenmediğimiz kararlarını çok daha alt mahkemelerde tekrar bozup bir daha aynı kararlara zorlamak doğru şeyler değil." değerlendirmesini yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya bunu konuşuyor! Kızın çığlıkları yürek dağladıSosyal medya bunu konuşuyor! Kızın çığlıkları yürek dağladı
Bakan Pakdemirli'den Nallıhan'daki yangınla ilgili açıklamalarBakan Pakdemirli'den Nallıhan'daki yangınla ilgili açıklamalar

Ankara Namaz Vakitleri 6 Şubat Cumartesi

İmsak
06:20
Sabah
07:45
Öğle
13:08
İkindi
15:54
Akşam
18:20
Yatsı
19:40

Ankara Nöbetçi Eczaneler 6 Şubat Cumartesi

Ayrancı Eczanesi
Cankaya
Ayşen Eczanesi
Cankaya
Birsu Eczanesi
Cankaya
Karina İrem Eczanesi
Cankaya
Koza Sağlık Eczanesi
Cankaya
Laçin Eczanesi
Cankaya
Mutlukent Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Samsun’da kilometrekareye 149 kişi düşüyor

Samsun’da kilometrekareye 149 kişi düşüyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

BB Erzurumspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

BB Erzurumspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kütahya’da aracın çarptığı geyik telef oldu

Kütahya’da aracın çarptığı geyik telef oldu

Sinop’ta salgına rağmen su ürünleri ihracatı yüzde 30 arttı

Sinop’ta salgına rağmen su ürünleri ihracatı yüzde 30 arttı

Diğer Haberler

Alp Disiplini ve Minikler Festivali Kayseri'de düzenlenecek

Alp Disiplini ve Minikler Festivali Kayseri'de düzenlenecek

GELARD, mimarlık bölümü öğrencilerine külliyeler ve vakıf eserleri hakkında eğitim verecek

GELARD, mimarlık bölümü öğrencilerine külliyeler ve vakıf eserleri hakkında eğitim verecek

Türk askeri, Libyalı askerlere "kurbağa adam" eğitimi verdi

Türk askeri, Libyalı askerlere "kurbağa adam" eğitimi verdi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Kocaeli'de annesinden şiddet gören çocuğa ilişkin açıklama:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Kocaeli'de annesinden şiddet gören çocuğa ilişkin açıklama:

Olimpik ve paralimpik sporcuların yetiştirilmesiyle ilgili yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı

Olimpik ve paralimpik sporcuların yetiştirilmesiyle ilgili yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı

ASKİ E-spor Kadın Zula Takımı bu yıl da iddialı

ASKİ E-spor Kadın Zula Takımı bu yıl da iddialı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.