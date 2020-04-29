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“Dayanışma Sepetleri” yardımlaşmayı artıracak

İSTANBUL HABERLERİ  | 29.04.2020 16:03 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediyesi, Ramazan ayında “Dayanışma Sepeti” projesiyle ihtiyaç sahiplerini rencide etmeden onlara yardım etmelerine aracılık edecek.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Biz bize yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na destek çığ gibi büyürken, sosyal yardımlaşmayı ön plana çıkaran önemli bir proje de Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’nden geldi.Eyüpsultan Belediyesi, ikramları, ihsanları, sadakaları, fitreleri, zekâtlarıyla her türlü yardımlaşma duygusunun zirveye ulaştığı; bireysel kazançlar ve ferdi menfaatlerin değil, toplumsal hassasiyetlerin ön plana çıktığı mübarek Ramazan ayında “Dayanışma Sepeti” projesiyle ihtiyaç sahiplerini rencide etmeden onlara yardım etmelerine aracılık edecek.Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından “İhtiyacın Varsa Al, İmkanın Varsa Bırak” sloganı ile başlatılan çalışmayla ilçede bulunan büyük marketlerin önlerine “Dayanışma Sepetleri” konuldu.

Eyüpsultan Belediyesi, Ramazan ayında “Dayanışma Sepeti” projesiyle ihtiyaç sahiplerini rencide etmeden onlara yardım etmelerine aracılık edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Biz bize yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na destek çığ gibi büyürken, sosyal yardımlaşmayı ön plana çıkaran önemli bir proje de Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’nden geldi.
Eyüpsultan Belediyesi, ikramları, ihsanları, sadakaları, fitreleri, zekâtlarıyla her türlü yardımlaşma duygusunun zirveye ulaştığı; bireysel kazançlar ve ferdi menfaatlerin değil, toplumsal hassasiyetlerin ön plana çıktığı mübarek Ramazan ayında “Dayanışma Sepeti” projesiyle ihtiyaç sahiplerini rencide etmeden onlara yardım etmelerine aracılık edecek.
Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından “İhtiyacın Varsa Al, İmkanın Varsa Bırak” sloganı ile başlatılan çalışmayla ilçede bulunan büyük marketlerin önlerine “Dayanışma Sepetleri” konuldu. Bu sepetlere maddi durumu iyi olan, imkanı olan vatandaşlar, maddi durumu müsait olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşların kullanabilmesi için çeşitli gıda ürünlerini bırakabilecekler. İhtiyaç sahibi vatandaşlar ise daha sonra bu sepetlerin içerisinden, ihtiyacı olan gıda ürünlerini alabilecekler. Bu sayede hem vatandaşlar arasında yardımlaşma teşvik edilmiş olacak, hem de Peygamber Efendimizin (SAV) Hadis-i Şerifinde buyurduğu gibi “Sağ elin verdiğini sol bilmeyecek.”

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