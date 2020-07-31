Dayısını bacağından bıçakladı

Adıyaman’da, yeğeni tarafından bacağından bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Malazgirt Mahallesinde ikamet eden ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mehmet K., dayısı olan Hacı B’yi bilinmeyen nedenlerden dolayı bacağından bıçakladı. Yeğeni tarafından bacağından bıçaklanan Hacı B., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri dayısını bıçaklayan Mehmet K’yı gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.



