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DDK Başkanı Arıncı, Nevşehir'de incelemede bulundu

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 02.01.2021 18:58 | Son Güncelleme

DDK Başkanı Arıncı, Nevşehir'de incelemede bulundu

NEVŞEHİR (AA) - Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Yunus Arıncı, Nevşehir'de ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kente gelen Arıncı, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Arı, Arıncı'ya Nevşehir Belediyesinin devam eden ve hedeflenen projelerine ilişkin bilgiler verdi.

Kenti, Türkiye'nin marka şehirlerinden biri haline getirmek için çalıştıklarını anlatan Arı, ziyaretinin anısına konuğuna, yöresel el sanatı ürünlerinden çini tabak ve amfora hediye etti.

Arıncı ve Arı, daha sonra birlikte kayadan oyma tarihi yamaç yerleşimi Kayaşehir'i gezdi.

Arı, burada da Arıncı'ya Kayaşehir'in özellikleri ve alanda Belediye tarafından yürütülen turizm yatırımları hakkında bilgi verdi.

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