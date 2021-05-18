DDoS saldırıları kapanma öncesi rakamlara geri dönüyor

İSTANBUL(AA) - Kaspersky DDoS Prevention verilerine göre, bu yılın ilk çeyreğinde DDoS saldırılarının sayısı 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 29 düşerken, 2020'nin 4. çeyreğine kıyasla yüzde 47 arttı.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu artış, ocak ayında karşılaşılan ve tüm saldırıların yüzde 43'ünü oluşturan olağan dışı bir örnekle açıklanıyor. Sonraki 2 ay ise oldukça sessiz geçti.

2021'in başında birçok insan, uzaktan çalıştı ve boş zamanlarını evde geçirdi. Bu nedenle siber suçlular, kullanıcıların daha çok ihtiyaç duyduğu kuruluşlara, örneğin telekom sağlayıcılarına karşı DDoS saldırıları gerçekleştirdi. Böylece müşterilerin internet bağlantılarında veya çevrim içi oyun sitelerinde sorunlar yaşaması sağlandı. Bununla birlikte bu tür kaynaklar üzerinde devam eden ilgiye rağmen istatistikler, genel DDoS durumunun istikrarlı hale geldiğini gösteriyor.

Kaspersky uzmanları, 2020'nin başındaki anormal faaliyete kıyasla saldırılardaki düşüşe dikkat çekiyor. Uzaktan çalışmaya, kurumsal VPN ağ geçitlerine ve e-posta veya kurumsal bilgi tabanlarında web kaynaklarına ani geçiş nedeniyle önceden sadece organizasyonun içinde yer alan bu hizmetler bir anda DDoS saldırılarının hedefi haline geldi. Yıl içinde işletmeler, çoğunlukla BT altyapısının bu bölümleri için koruma uyguladı. Bu durumun, söz konusu web varlıklarına yönelik saldırıların etkisini azaltmış ve DDoS saldırılarının sayısını düşürmüş olabileceği belirtiliyor. Bu nedenle Şubat ve Mart 2021'e kadar olan saldırıların sayısı, kapanma öncesi rakamlara geri döndü.