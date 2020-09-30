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DDY’ye ait haberleşme v enerji nakil kablosu çalan 2 kişi yakalandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 30.09.2020 10:29 | Son Güncelleme

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı’nca yapılan çalışmalarda Devlet Demiryollarına ait hat üzerinde 4 ayrı noktadan haberleşme ve enerji nakil kablosu çalan 2 kişi yakalandı.Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; İncesu İlçesi’ne bağlı Örenşehir, Semerkent ve Bahçelievler mahallelerinde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına ait hat üzerinde 4 ayrı noktadan haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı olayı meydana geldi Olaylarda toplam 360 metre, yaklaşık 48 bin Türk Lirası değerinde kablo çalındı.

DDY’ye ait haberleşme v enerji nakil kablosu çalan 2 kişi yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı’nca yapılan çalışmalarda Devlet Demiryollarına ait hat üzerinde 4 ayrı noktadan haberleşme ve enerji nakil kablosu çalan 2 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; İncesu İlçesi’ne bağlı Örenşehir, Semerkent ve Bahçelievler mahallelerinde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına ait hat üzerinde 4 ayrı noktadan haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı olayı meydana geldi Olaylarda toplam 360 metre, yaklaşık 48 bin Türk Lirası değerinde kablo çalındı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından hırsızların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda; Semerkent ve Subaşı mahallelerinde 2hırsızlık olayını gerçekleştiren Ö.D. ve Y.G. kullandıkları araç içerisinde yakalanırken, H.G. ise olay yerinden kaçtı. Şüphelilerin kullandığı araçta yapılan aramada; suç aleti demir, makas ve değeri yaklaşık 24 bin TL olan 180 metre demiryollarına ait sinyalizasyon kablosu ele geçirildi. Şüphelilerin sorgulamasında meydana gelen 4 adet haberleşme ve enerji nakil kablo hırsızlığını gerçekleştirdikleri de tespit edilerek 6 faili meçhul olay aydınlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.

DDY’ye ait haberleşme v enerji nakil kablosu çalan 2 kişi yakalandı

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