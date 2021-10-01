YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. DEAŞ adına kurulan sözde mahkemenin heyetinde bulunan sanığa tahliye

DEAŞ adına kurulan sözde mahkemenin heyetinde bulunan sanığa tahliye

01.10.2021 18:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DEAŞ adına kurulan sözde mahkemenin heyetinde bulunan sanığa tahliye

Adana'da terör örgütü DEAŞ adına kurulan sözde mahkemenin heyetinde sözde Türkiye emiri Mahmut Özden ile birlikte yer aldığı ve bir kişiye 300 bin lira para cezası kestiği iddia edilen sanığın tahliyesi kararlaştırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın ilk duruşmasına hakkında "Anayasayı ihlal" ve "nitelikli yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık T.Ö, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkemede sanık avukatı da hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak beyanları alınan A.C.S. etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdiğini ve sanığı tanıdığını belirterek, şunları söyledi:

"A.A. ve A.K. arasında bir sıkıntı vardı. Bu sıkıntıyı çözmek için bir büyük olarak T.Ö. geldi. DEAŞ terör örgütü adına kimseden para istemedi. Kimseye herhangi bir ceza kesmedi. Ben toplantıya katıldım. T.Ö. Mahmut Özden'in çağırmasıyla o toplantıya geldi. Zaten ikisi akrabadır. Örgütsel bir para cezası kesilmedi."

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık T.Ö, DEAŞ terör örgütüyle bir bağlantısının olmadığını belirterek, "Benim bu olayla bir ilgim yoktur. Kimseye DEAŞ terör örgütü adına ceza kesmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti de tüm delillerin toplanmış olması ve tutuklulukta geçirilen süreyi dikkate alarak sanığın adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verip, duruşmayı erteledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kışın evinizi sıcak tutmanın 14 basit ve ucuz yoluKışın evinizi sıcak tutmanın 14 basit ve ucuz yolu
Van Gölü’nün suyu çekilince ortaya çıktı! Tam 100 yıllıkVan Gölü’nün suyu çekilince ortaya çıktı! Tam 100 yıllık
Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralıAdana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralı
Anahtar Kelimeler:
Adana

Adana Namaz Vakitleri 1 Ekim Cuma

İmsak
05:08
Sabah
06:27
Öğle
12:33
İkindi
15:53
Akşam
18:30
Yatsı
19:44
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Ankara'da bir kişi evinde elleri ve ayakları bağlı şekilde ölü bulundu

Ankara'da bir kişi evinde elleri ve ayakları bağlı şekilde ölü bulundu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kütahya'da 3. kattaki pencereden düşen hamile kadının eşi tutuklandı

Kütahya'da 3. kattaki pencereden düşen hamile kadının eşi tutuklandı

Adana Demirsporlu Balotelli, düğünde halay çekip davul eşliğinde oynadı

Adana Demirsporlu Balotelli, düğünde halay çekip davul eşliğinde oynadı

Yeni Malatyaspor, Hatayspor maçında 3 puanı hedefliyor

Yeni Malatyaspor, Hatayspor maçında 3 puanı hedefliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.