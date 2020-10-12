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DEAŞ mensubu Denizli’de yakalandı

DENİZLİ HABERLERİ  | 12.10.2020 15:13 | Son Güncelleme

2 yıl boyunca Suriye’de DEAŞ terör örgütü bünyesinde faaliyet gösteren ve kaçak yollarla Denizli’ye gelen yabancı uyruklu şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı.Suriye’de DEAŞ terör örgütü bünyesinde 2 yıl boyunca faaliyet gösteren bir şahıs kaçak yollarla Denizli’ye geldi.

2 yıl boyunca Suriye’de DEAŞ terör örgütü bünyesinde faaliyet gösteren ve kaçak yollarla Denizli’ye gelen yabancı uyruklu şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı.
Suriye’de DEAŞ terör örgütü bünyesinde 2 yıl boyunca faaliyet gösteren bir şahıs kaçak yollarla Denizli’ye geldi. Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele (TEM) ekipleri bilgi üzerine harekete geçti. Bir süreliğine takibe alınan ve Suriye uyruklu olduğu tespit edilen şahıs düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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