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DEAŞ şüphelisi, Manisa'da yolcu otobüsünde yakalandı

04.08.2021 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DEAŞ şüphelisi, Manisa'da yolcu otobüsünde yakalandı

MANİSA (AA) - Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen şüpheli, Manisa'nın Kula ilçesinde seyahat ettiği yolcu otobüsünde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında hakkında Şanlıurfa Sulh Ceza Hakimliğince verilmiş yakalama kararı bulunan M.S'nin (25) bir yolcu otobüsüyle Manisa'ya geldiğini tespit etti.

Otobüsü, Kula ilçesine bağlı Gökçeören Mahallesi yakınlarında durduran Gökçeören Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, şüpheliyi gözaltına alındı.

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