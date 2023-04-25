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DEAŞ'ın ekonomik-mali alan yapılanmasına yönelik soruşturmada 39 gözaltı kararı

25.04.2023 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, terör örgütü DEAŞ'ın ekonomik-mali alan yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında, 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca DEAŞ silahlı terör örgütünün ekonomik-mali alan yapılanmasına bağlı oldukları tespit edilen kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Banka hesap hareketleri ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analiz raporları, yürütülen soruşturmalar kapsamındaki dijital inceleme sonuçları, HTS analiz raporlarına göre, gerek terör örgütünün örgütsel faaliyetlerinde kullanılmak gerekse de daha önce etkisiz hale getirilen terör örgütü mensuplarının ailelerine yardımda bulunmak amacıyla örgüt adına mali kaynak temin ederek, örgütsel faaliyette bulundukları belirlenen 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, haklarında "6415 sayılı terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" ve "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlarından gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması çalışmalarına Ankara merkezli 13 ilde devam ediliyor.

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