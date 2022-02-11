YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. DEAŞ'ın sözde askeri grup sorumlusu İstanbul'da yakalandı

DEAŞ'ın sözde askeri grup sorumlusu İstanbul'da yakalandı

11.02.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DEAŞ'ın sözde askeri grup sorumlusu İstanbul'da yakalandı

İSTANBUL (AA) - Terör örgütü DEAŞ'ın sözde askeri grup sorumlularından Tunus uyruklu Abu K. İstanbul'da gözaltına alındı.

Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerinde birçok askeri gruba liderlik yapan Ali Altaweel kod adlı Tunus uyruklu Abu K'nın İstanbul’da olduğunu tespit etti.

Polis ekipleri, 22 Ocak'ta düzenledikleri operasyonda şüpheliyi saklandığı adreste yakaladı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lağım suyu 3 yıldır mahalleye akıyorLağım suyu 3 yıldır mahalleye akıyor
Çeşme kıyılarında erkek cesedi bulunduÇeşme kıyılarında erkek cesedi bulundu
Yalova'da kediyi tekmeleyen çocuk hakkında 5 yıla kadar hapis istemiYalova'da kediyi tekmeleyen çocuk hakkında 5 yıla kadar hapis istemi
Anahtar Kelimeler:
DEAŞ

İstanbul Namaz Vakitleri 11 Şubat Cuma

İmsak
06:31
Sabah
07:57
Öğle
13:23
İkindi
16:12
Akşam
18:40
Yatsı
20:00

İstanbul Nöbetçi Eczaneler11 Şubat Cuma

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Çilek Eczanesi
Arnavutkoy
Ataşehir Canan Eczanesi
Atasehir
Tonba Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sevgilisiyle tatildeyken öyle bir şey yaptı ki...

Sevgilisiyle tatildeyken öyle bir şey yaptı ki...

Dr. Mehmet Öz’den zayıflama reçetesi! Suyu böyle içerseniz...

Dr. Mehmet Öz’den zayıflama reçetesi! Suyu böyle içerseniz...

Sevdiklerinizi mutlu edecek hediye fikirleri

Sevdiklerinizi mutlu edecek hediye fikirleri

''Tecrübesizlik yüzünden eşimin beli kırıldı"

''Tecrübesizlik yüzünden eşimin beli kırıldı"

Evine narkotik baskını da yapılmış! Olay detaylar

Evine narkotik baskını da yapılmış! Olay detaylar

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.