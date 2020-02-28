DEAŞ'ın sözde "Kocaeli emirleri" davasında 64 sanığın yargılanması sürüyor

KOCAELİ (AA) - Terör örgütü DEAŞ'a yönelik davada örgütün sözde "Kocaeli emirleri"nin de aralarında olduğu biri firari, tutuksuz 64 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar, tanıklar, avukatlar ve sanık yakınları katıldı.

Geçen celsede, Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinin tutuksuz 15 sanıklı dosyasıyla bu davanın birleştirilmesi dolayısıyla 2 sanığın ifadesi alındı.

Sanıklar, terör örgütü DEAŞ ile bir ilişkilerinin bulunmadığını, terör örgütüne üye olmadıklarını ileri sürerek, cemaat yapılanması içinde yer almadıklarını arkadaş grubu ile sohbetler yaptıklarını ve "Takva Mescidi"ni ilk defa emniyette duyduklarını savundu.

Tanık E.A. ise sanıklardan R.O'yu tanıdığını, bugüne kadar DEAŞ ile bir ilişkisinin olduğunu ve sempati duyduğunu görmediğini ifade ederek, "Kendisi anormal düşünceleri olmayan birisidir. DEAŞ'ı savunduğunu hiç duymadım." dedi.

Tanık F.A. da sanık R.O'nun dindar, kendi halinde bir kişi olduğunu belirterek, DEAŞ ile ilgili bir söylemine şahit olmadığını söyledi.