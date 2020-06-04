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DEAŞ’lı 2 kadın yakalandı

KİLİS HABERLERİ  | 04.06.2020 16:52 | Son Güncelleme

Suriye’den Türkiye’ye geçmeye çalışan terör örgütü DEAŞ üyesi iki kadın şüpheli Kilis’te yakalandı.Suriye’deki çatışma bölgelerinden terör örgütü DEAŞ üyesi 2 şüphelinin, yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yapacağı bilgisine ulaşan 1’inci Hudut Alay Komutanlığı 2’inci Hudut Tabur Komutanlığı ve İl Jandarma İstihbarat Şubesi ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde operasyon düzenledi.

Suriye’den Türkiye’ye geçmeye çalışan terör örgütü DEAŞ üyesi iki kadın şüpheli Kilis’te yakalandı.
Suriye’deki çatışma bölgelerinden terör örgütü DEAŞ üyesi 2 şüphelinin, yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yapacağı bilgisine ulaşan 1’inci Hudut Alay Komutanlığı 2’inci Hudut Tabur Komutanlığı ve İl Jandarma İstihbarat Şubesi ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde operasyon düzenledi. Demirışık köyü Suriye sınır hattında önlem alan ekipler, yabancı uyruklu A.M. ve D.A.’yı yanlarındaki 4 çocukla Türkiye’ye giriş yaptıkları sırada yakaladı. Kimlik kontrolünde Dağıstan uyruklu oldukları belirlenen kadın şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Kilis Nöbetçi Eczaneler 4 Haziran Perşembe

Muhtaroğlu Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
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