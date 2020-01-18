DEAŞ'lı teröristler, örgüt içi evlilik için "bacı" bulmaya çalışmış

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, örgüt mensuplarının kullandığı şifreli mesajlaşma programı "Telegram" üzerinden örgüte mali destek ve eleman kazandırdıkları, ayrıca örgüt içerisinde yer alan ve "bacı" olarak adlandırılan kadın üyelerle örgüt içi evlilik yapmaya çalıştıkları belirtildi.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DEAŞ'ın kentteki yapılanmasına yönelik 2 tutuklu sanık hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianame, Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Terör örgütü DEAŞ'ın kuruluşu, ideolojisi, yapılanması ve amacı hakkında ayrıntılı bilgilere yer verilen iddianamede, şüpheli Halit Alıdağ ve Muhammed Arif Arıoğlu'nun "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

- "Hilafet kadınları, yapacağınızı yapın"

Şüphelilerin cep telefonları ve sosyal medya hesapları ile örgüt propagandası içeren materyaller incelemesine göre, mali destek ve eleman kazandırmak amacıyla faaliyet gösterdikleri aktarılan iddianamede, "Telegram" isimli şifreli haberleşme programlarında da "Halife Şeyh Ebi Bekr El-Bağdadi: Allah seni yaşatsın ve korusun", "Hilafet kadınları, yapacağınızı yapın", "Allah'ın izniyle biz senin, çocuklarımızın terbiyecisi olduğunu söylüyoruz.", "Molotof kullanmak kolaydır" yazılı Arapça mesajlar saptandığı bilgisine yer verildi.