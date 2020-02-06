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DEDAŞ’tan Silvan’da mobil memnuniyet hizmeti

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 06.02.2020 16:17 | Son Güncelleme

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ), Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde mobil müşteri memnuniyeti aracıyla hizmeti halkın ayağına götürüyor.Silvan’da ilk kez Gazi Caddesi üzerinde konuşlandırılan DEDAŞ mobil müşteri memnuniyet aracı, hizmeti vatandaşların ayağına götürüyor.

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ), Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde mobil müşteri memnuniyeti aracıyla hizmeti halkın ayağına götürüyor.
Silvan’da ilk kez Gazi Caddesi üzerinde konuşlandırılan DEDAŞ mobil müşteri memnuniyet aracı, hizmeti vatandaşların ayağına götürüyor. Buraya gelen vatandaşlar şikayetlerini yazılı veya sözlü olarak iletip çözüm bulunmasını istiyor. Konuyla ilgili açıklama yapan DEDAŞ Müşteri Memnuniyeti Merkezi yetkilileri, "Bize gelen vatandaşlara önce şeker ikramında bulunup, çocuklarına enerji hikayelerinden oluşan kitap hediye ediyoruz. Ardından verilen hizmet kapsamında elektrik abonelerinin şikayet, istek ve önerilerini değerlendirip önce sözlü dinliyoruz. Sonra gerekiyorsa şikayet dilekçesi hazırlayıp merkeze iletiyoruz. Türkiye genelinde sektörde bir ilk olan bu uygulamayla Silvanlılara ve bölge insanına hizmet vermeye başladık. Müşterilerimiz için yeni bir hizmet ağı anlamına gelen mobil müşteri memnuniyeti araçlarını kısa sürede içerisinde bölge geneline yaymayı planlıyoruz" dedi.

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