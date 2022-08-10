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"Dede Efendi Sözlü Eserler ve Tanburi Cemil Bey Saz Eserler Beste Yarışmaları"nın başvuruları başladı

10.08.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Dede Efendi Sözlü Eserler ve Tanburi Cemil Bey Saz Eserler Beste Yarışmaları"nın başvuruları başladı

İSTANBUL (AA) - Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen "Dede Efendi Sözlü Eserler ve Tanburi Cemil Bey Saz Eserleri" beste yarışmalarına başvurular alınmaya başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fatih ilçesinde yaşamış ve Türk musiki tarihinde çığır açmış Dede Efendi ve Tanburi Cemil Bey'in isimlerinin yaşatılması hedefleniyor.

Yarışmalara, katılımcılar klasik Türk müziği geleneği içinde yer alan geleneksel beste şekillerinin yanı sıra yeni oluşturacakları formlarda vücuda getirilmiş eserlerle 4 Kasım'a kadar başvuru yapabilecek.

Her iki yarışmada da birinciler 20 bin lira, ikinciler 15 bin lira, üçüncüler ise 10 bin lira para ödülüyle ödüllendirilecek.

Yarışmalara ait detaylı bilgilere "www.fatih.bel.tr" internet adresinden ulaşılabilir.

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