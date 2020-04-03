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  4. Dedesi için yaptı, “EvdeKal”anlara armağan etti

Dedesi için yaptı, “EvdeKal”anlara armağan etti

İZMİR HABERLERİ  | 03.04.2020 10:03 | Son Güncelleme

Genç yönetmen Oğuzhan Boz, dedesine ithaf ettiği kısa filmini, korona virüs nedeni ile sokağa çıkmaları yasaklanan ileri yaştaki insanlar ve sosyal izolasyondaki kişiler için sosyal medya üzerinden yayınladı.Yaşar Üniversitesi Film Tasarım Bölümü öğrencisi genç yönetmen Oğuzhan Boz, dedesi Nizamettin Boz’a ithaf ettiği “Kara Fırın” isimli kısa filmini, “Korona virüs nedeni ile sokağı çıkmaları yasaklanan ve yüksek risk grubunda yer alan yaşlılarımız evden çıkmasınlar” diyerek sosyal medya üzerinden paylaşıma açtı.

Genç yönetmen Oğuzhan Boz, dedesine ithaf ettiği kısa filmini, korona virüs nedeni ile sokağa çıkmaları yasaklanan ileri yaştaki insanlar ve sosyal izolasyondaki kişiler için sosyal medya üzerinden yayınladı.
Yaşar Üniversitesi Film Tasarım Bölümü öğrencisi genç yönetmen Oğuzhan Boz, dedesi Nizamettin Boz’a ithaf ettiği “Kara Fırın” isimli kısa filmini, “Korona virüs nedeni ile sokağı çıkmaları yasaklanan ve yüksek risk grubunda yer alan yaşlılarımız evden çıkmasınlar” diyerek sosyal medya üzerinden paylaşıma açtı. Boz, korona virüs salgını nedeni ile ulus olarak zor zamanlardan geçtiğimizi belirterek, “Ülkemiz korona virüs salgını ile mücadele ediyor, bu süreçte özellikle yaşlılarımız yüksek risk grubunda yer alıyor. Birlik ve beraberlik içinde hepimiz sorumluluk alarak üzerimize düşen görevleri yerine getirmeliyiz. Ben de dedeme ithafen yaptığım kısa filmimi evlerinden çıkamayan insanlarımız için sosyal medya platformları üzerinden yayınlamayı düşündüm. Yeter ki kimse evinden çıkmasın. Biz gençler sorumluluklarımızın farkındayız, büyüklerimiz için elimizden geleni yapmaya hazırız” dedi.

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