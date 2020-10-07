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Dedesinin çay ocağında topladığı kapaklar ile bir engelliye umut oldu

İSTANBUL HABERLERİ  | 07.10.2020 14:35 | Son Güncelleme

Esenlerli Ömer Musab, okulda, evde, dedesinin çay ocağında toplam 200 kilo kapak toplayarak, Esenler Belediyesi’nin mavi kapak kampanyasına destek oldu.

Esenlerli Ömer Musab, okulda, evde, dedesinin çay ocağında toplam 200 kilo kapak toplayarak, Esenler Belediyesi’nin mavi kapak kampanyasına destek oldu. Minik Ömer’in bu anlamlı hareketiyle bir engelli, tekerlekli sandalye hayaline kavuştu.
8 yaşındaki Esenlerli Ömer Musab, Esenler Belediyesi’nin Mavi Kapak kampanyasına verdiği destekle ihtiyaç sahibi bir engelliye umut oldu. Küçük yaşına rağmen büyük bir yardımseverlik örneği sergileyen Ömer Musab, Esenler Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün "Kapakları topla gel, kalmasın artık engel" sloganıyla yıllardır yürüttüğü kampanya için ilk olarak topladığı kapakları okuluna teslim etti.
Ömer, engellilere destek olmaktan büyük bir mutluluk duydu ve salgınla birlikte okullar kapanınca da kapak toplamaya devam etti. Yavuz Selim Mahallesi’nde bir çay ocağında çalışan dedesi Selahattin Dokgöz ile birlikte mavi kapak kampanyasına katkıda bulundular. Çay ocağına gelen müşterilerden çevredeki esnafa ve arkadaşlarına kadar herkes Ömer’in bu anlamlı hareketine destek çıktı. Okula teslim ettikleriyle birlikte salgının başlangıcından bugüne kadar Ömer Musab, 200 kilo kapak topladı. 200 kilo kapak karşılığında bir adet tekerlekli sandalye almaya hak kazanan minik Ömer, hemen Esenler Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne başvurdu. Belediye ekipleri, ihtiyaç Ömer Musab’ın evine giderek kapakları teslim aldı ve kendisine bir adet tekerlekli sandalye teslim edildi. Ömer de, tekerlekli sandalyeyi belediye ekipleriyle birlikte Esenler Ortopedik Engelliler Derneği’ne teslim etti.
Ömer’in bu duyarlı davranışından çok etkilendiğini dile getiren Esenler Ortopedik Engelliler Derneği Başkanı Aziz Arkan, "Öncelikle kendisi küçük, yüreği büyük Ömer kardeşime çok teşekkür ediyorum. Belediyemizin başlattığı "Mavi Kapak" projesine bu yaşında duyarlı davranarak gönül verdi. Biriktirdiği kapaklarla sahip olduğu tekerlekli sandalyeyi derneğimize bağışladı. Emeği geçen herkese gönülden teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

“Engellilerimiz için kapak topladıkça mutlu oldum”
Mavi Kapak kampanyasına büyük-küçük herkesi davet eden Ömer Musab, "Okulda başladığım kapak toplama sürecime evde devam ettim. Kapak topladıkça bir engellimize umut olabileceğimi düşündüm ve çok mutlu oldum. Bu hisle birlikte dedemin çay ocağında da kapak topladık. Herkes bana yardım etti ve bugün bu kapakları teslim ettik. Ben herkesi kapak toplayıp engellilerimize yardımcı olmaya çağırıyorum" diye konuştu.

"Yardımsever ve merhametli bir çocuk"
Torunuyla birlikte mavi kapak kampanyasına destek olan ve çay ocağından yayılan bir iyiliğe vesile olan dede Selahattin Dokgöz de yardımseverliğin önemine dikkat çekti. Selahattin Dokgöz, "Çocuklarıma da, torunlarıma da her zaman merhametli ve yardımsever olmalarını nasihat ettim. Ömer zaten çok merhametli bir çocuk. Haberlerde engellileri görüp çok etkileniyordu. Esenler Belediyemizin Mavi Kapak kampanyasıyla engellilere tekerlekli sandalye aldığını okulda duyunca da kapak toplamaya başladı. Biz de çay ocağımızda bu yaptığı iyiliğe destek olduk. Gerçekten kapak sayısı beklediğimizin çok üstünde oldu ve bir engelli kardeşimize umut olduk, çok mutluyuz. Allah birliğimizi daim kılsın" ifadelerine yer verdi.

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