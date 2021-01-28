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Dedesinin mesleği gelir kaynağı oldu

28.01.2021 09:41 | Son Güncelleme:
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Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki Ahmet Elmacı, yıllar önce dedesinin mesleğini yaşatmak için devletten aldığı destek ile kendisine atölye kurdu.İlçenin Kuşçulu Mahallesi’nde yaşayan Ahmet Elmacı, 50 yıl boyunca dedesinin marangozluk mesleğine sahip çıkmak istemesinin ardından, devletten aldığı teşvik ile kendisine ufak bir atölye kurdu.

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki Ahmet Elmacı, yıllar önce dedesinin mesleğini yaşatmak için devletten aldığı destek ile kendisine atölye kurdu.
İlçenin Kuşçulu Mahallesi’nde yaşayan Ahmet Elmacı, 50 yıl boyunca dedesinin marangozluk mesleğine sahip çıkmak istemesinin ardından, devletten aldığı teşvik ile kendisine ufak bir atölye kurdu. Kurduğu atölyede dede mesleğini yürüterek aile geçimini sağlayan Elmacı, şimdilerde ise Türkiye’nin dört bir köşesine sipariş ürün gönderiyor. Yaptığı kürek, kazma, fırça, balta, keser sapları gibi bir çok ürünün üretimini fabrikasında yapan genç girişimci, dede mesleğini ise kendisinden sonra gelecek nesillere de öğreteceğini söyledi.

"Dede mesleğini devam ettirmek istedim"
Devlet desteği ile kendisine küçük bir atölye kuran ve dede mesleğini miras gibi gördüğünü söyleyen genç girişimci Ahmet Elmacı, "Dedemin yarım asırlık odunlarla olan mazisini babamdan öğrendim. Çoğu zaman dedemin yapmaya çalıştığı ürünleri bende yapabilirim düşüncesiyle devletten girişimcilik desteği aldım. Bu süreçte dedem gibi odunlara hayat vermeyi, şekillendirmeyi veya onları birer kazma ve kürek sapı şekline getirebiliyorum. Zaten marangozluk sabırlı ve zevkli bir iş. Burada dedemin mesleğine heveslenmemle beraber 7 çalışan personeli de istihdam ettim. Yani bu durum beni hem iş sahibi yaptı hem de dede yadigarı mesleği de yaşatmaya devam ettirdi. Çıkardığımız ürünlerimizi Ege, Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi gibi bir çok yere gönderiyoruz. İnşallah benden sonra gelen nesillerimize ise bu mesleğin bir kazanç olmasını öğreteceğim gibi bir dede yadigarı olduğunu da anlatacağım" dedi.

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