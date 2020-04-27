YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Dedesinin mesleğini yaşatmak için 50 yaşında çömlek ustası oldu

Dedesinin mesleğini yaşatmak için 50 yaşında çömlek ustası oldu

AYDIN HABERLERİ  | 27.04.2020 10:22 | Son Güncelleme

Aydın’ın Karacasu ilçesinin en önemli geçim kaynaklarından ve ilçenin dışarı açılan kapısı olan çömlekçilik mesleğinde dedesi, babası ve eşi çömlekçi olan Zehra Ekiz bu mesleği yaşatmak, gelecek kuşaklara aktarmak ve üretimin önemine dikkat çekmek için 50 yaşından sonra çömlek ustası oldu.Dedesi, babası çömlekçi olduğu için bu mesleğin içinde büyüyen yine 30 yıl önce evlendiği çömlekçi İrfan Ekiz’le mesleğin içinde kalmaya devam eden 54 yaşındaki Zehra Ekiz, diğer çömlekçi aileler gibi tezgahta çalışan eşine 30 yıl boyunca yardımcı oldu.

Aydın’ın Karacasu ilçesinin en önemli geçim kaynaklarından ve ilçenin dışarı açılan kapısı olan çömlekçilik mesleğinde dedesi, babası ve eşi çömlekçi olan Zehra Ekiz bu mesleği yaşatmak, gelecek kuşaklara aktarmak ve üretimin önemine dikkat çekmek için 50 yaşından sonra çömlek ustası oldu.
Dedesi, babası çömlekçi olduğu için bu mesleğin içinde büyüyen yine 30 yıl önce evlendiği çömlekçi İrfan Ekiz’le mesleğin içinde kalmaya devam eden 54 yaşındaki Zehra Ekiz, diğer çömlekçi aileler gibi tezgahta çalışan eşine 30 yıl boyunca yardımcı oldu. Üretilen ürün paketlenip araçlara yüklenene kadar birçok aşamadan geçen çömlekçilik mesleğinde tezgahtaki üretim aşaması dışında bütün taşıma, temizleme, pişirme işlemlerinde eşinin en büyük yardımcı olan Zehra Ekiz, yine çırak yetişmemesi üzerine gençlere ve kadınlara örnek olmak için 50’sinden sonra kolları sıvadı. 4 yıl önceye kadar hiç tezgaha girmeyi düşünmediğini ifade eden Ekiz, “Hep getir götür işlerini yaptım. Baktım tezgah boş kalıyordu. Eşime baktıkça benim de iştahım artıyordu. Ben de bu sebeple başladım. Üretmekten büyük zevk alıyorum. İnşallah iyi olur” dedi.
4 yıldır kupa kesip kumbara, fincan, kül tablası yapan 2 çocuk annesi 3 torun sahibi Zehra Ekiz, “Amacım testi yapmayı da güveç yapmayı da öğrenmek. Üretmekten daha güzel bir şey yok. Herkes üretimin içinde olsun. Benim düşüncem ben örnek olayım benden sonra gelenler de girsinler yapsınlar, mesleğimiz ölmesin. Çırak yok artık. Kendi çocuklarımıza, kendi eşlerimize öğretelim en azından. Çömlekçilik mesleğimiz dünya döndükçe yaşasın” dedi. Eşinin yaptıklarından dolayı gurur duyduğunu ifade eden İrfan Ekiz, de “Bugüne kadar 3 çırak yetiştirmiştim, şimdi de eşimi yetiştiriyorum” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Damla ve eşi arasındaki kriz olay oldu! Damla ve eşi arasındaki kriz olay oldu!
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

Ankara'da 3,7 büyüklüğünde deprem

Ankara'da 3,7 büyüklüğünde deprem

'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'

'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'

Yaşlı çifti karbonmonoksit gazı ayırdı

Yaşlı çifti karbonmonoksit gazı ayırdı

Ordu’da bir mahalle karantinaya alındı

Ordu’da bir mahalle karantinaya alındı

Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Aydın Namaz Vakitleri 27 Nisan Pazartesi

İmsak
04:40
Sabah
06:10
Öğle
13:11
İkindi
16:57
Akşam
20:02
Yatsı
21:26

Aydın Nöbetçi Eczaneler27 Nisan Pazartesi

Cinalı Eczanesi
Merkez
Demir Eczanesi
Merkez
Ege Eczanesi
Merkez
Menteş Eczanesi
Merkez
Güneş Eczanesi
Kusadasi
Yunus Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bir musluk 3 bin 150 TL’ye patladı

Bir musluk 3 bin 150 TL’ye patladı

Muhtar ve öğretmen ele ele verip sokağa çıkamayan çocuklara 23 Nisan coşkusunu yaşattı

Muhtar ve öğretmen ele ele verip sokağa çıkamayan çocuklara 23 Nisan coşkusunu yaşattı

İlkokul öğrencisi İsmail, kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

İlkokul öğrencisi İsmail, kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Hayırsever vatandaşlardan hastaneye solunum cihazı bağışı

Hayırsever vatandaşlardan hastaneye solunum cihazı bağışı

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, karantinaya alındı

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, karantinaya alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.