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DeFacto artık Ticket Compliments Kart ailesinde

15.08.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticket Compliments Kart bünyesine dahil ettiği DeFacto ile şimdi de çalışanların dünya moda trendlerine uygun tasarlanan kadın, erkek, çocuk giyiminden, aksesuar, aktif spor ve iç giyime kadar her tarza ve yaş grubuna uygun ürünlere çok daha kolay bir biçimde ulaşmasını sağlıyor

İSTANBUL (AA) - İster dijital ister klasik kart olarak hediye edilebilen Ticket Compliments Kart bünyesindeki markaların arasına global moda markası DeFacto da katıldı.

Edenred açıklamasına göre, kuruluşundan bu yana iş hayatının her gününde şirketlerin ve çalışanların yanında olmayı hedefleyen Edenred, teşvik ve ödüllendirme kategorisindeki ürün ailesi Ticket Compliments ile çalışanlarına, bayilerine, iş ortaklarına hediye vermek isteyen şirketlere en avantajlı kurumsal hediye çözümlerini sağlıyor.

Bu çözümlerden biri olan Ticket Compliments Kart ile çalışanlar giyim ve aksesuardan ayakkabıya, tüketici elektroniğinden dekorasyon ürünlerine kadar geniş bir yelpazede seçkin markalardan alışveriş yapabiliyor. İmza attığı iş birlikleri ve hayata geçirdiği avantajlı kampanyalarla kart kullanıcılarını her daim ayrıcalıklı hissettirmeyi hedefleyen şirket, Ticket Compliments Kart bünyesine dahil ettiği DeFacto ile şimdi de çalışanların dünya moda trendlerine uygun tasarlanan kadın, erkek, çocuk giyiminden, aksesuar, aktif spor ve iç giyime kadar her tarza ve yaş grubuna uygun ürünlere çok daha kolay bir biçimde ulaşmasını sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edenred Türkiye Satış ve Üye İlişkileri, Ödeme Sistemleri Direktörü Görkem Oran, şunları kaydetti:

"Ayni yardımlar son dönemlerde şirketler ve çalışanları için çok daha önemli bir hale geldi. Proaktif davranarak genişlettiğimiz ve dijitalleştirdiğimiz mevcut ürün ailemiz önceki yıllara oranla 4 kat daha büyük bir pazara ulaşmamızı sağladı. Ticket Compliments Kart bünyesine çalışanların motivasyonunu yükseltecek markaları özellikle dahil etmeye özen gösteriyoruz. Tek bir markanın hediye çekini ya da kartını hediye etmektense ulaşılabilir markalardan çok geniş bir yelpaze oluşturuyoruz. Bu karta sahip çalışanın gerçekten sevdiği, günlük hayatında da alışveriş yaptığı markalardan ihtiyaç duyduğu ürünleri alabilmesini, mutlu ve ayrıcalıklı hissedebilmesini amaçlıyoruz. DeFacto da işte bu özenin ve gelen taleplerin bir sonucu olarak aramıza katıldı. Her yaştan her tarza uygun kaliteli ürünleri uygun fiyatlar ile müşterilerine sunan DeFacto’nun teşvik, ödüllendirme ve ayni yardımlar kategorisinde Ticket Compliments Kart ailesine katılması da bizim için apayrı bir mutluluk sebebi."

- Ticket Compliments Kart ile onlarca seçkin markadan alışveriş

Çalışanlar Ticket Compliments Kart ile kendilerine veya sevdiklerine Defacto’nun yanı sıra pek çok seçkin moda markasından giysi, aksesuar, ayakkabı ve tüketici elektroniği ürünleri alabiliyor. Ticket Compliments Kart çalışanlara, Altınyıldız Classics, Ayakkabı Dünyası, Boyner, Hotiç, İpekyol, Mudo City, Mudo Collection, Süvari, Tepe Home, Twist, YKM, Divarese, Network ve Teknosa gibi birçok markadan indirim ve kampanya dönemleri de dahil olmak üzere alışveriş imkânı sunuyor. Ticket Compliments Kart’ı kullanabilmek için MyEdenred mobil uygulamasını cep telefonuna indirmek ve kartı uygulamaya eklemek yeterli oluyor.

- Ticket Compliments Kart pek çok avantajı beraberinde getiriyor

Farklı zamanlarda tekrar bakiye yüklemeye uygun Ticket Complimenst Kart’ın, satın alma ve bakiye yükleme işlemleri Ticket Online platformu üzerinden 7/24 kolaylıkla yapılabiliyor. Çalışanlar ise kart bakiyelerini tek seferde ve tek bir markada harcamak zorunda kalmadan diledikleri zaman, diledikleri markalardan diledikleri tutarda alışveriş yapabiliyor. Temassız veya teması azaltan bu çözümler hijyen kaygısına da son veriyor. İhtiyacına göre alışveriş yapma imkanına kavuşan çalışanların ise motivasyonları ve şirkete duydukları bağlılık artıyor.

Ticket Compliments Kart ile şirketler de hediye seçme, temin etme, taşıma, depolama ve dağıtmanın getirdiği operasyonel yük ve maliyetlerinden de kurtuluyor. Hem işverenlere hem de çalışanlara pek çok avantaj sunması nedeniyle günümüzde çok daha fazla tercih edilen kurumsal bir hediye olarak öne çıkan Ticket Compliments Kart, satın alma oranına göre sağladığı indirimlere ek olarak SGK ve damga vergisinden muaf olması sebebiyle yüzde 39’a varan vergi tasarrufu ile şirket bütçesine de katkıda bulunuyor.

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