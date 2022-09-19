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  4. DeFacto Kadın Koleksiyonu sezonu farklı tonlardaki tasarımları karşılıyor

DeFacto Kadın Koleksiyonu sezonu farklı tonlardaki tasarımları karşılıyor

19.09.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DeFacto, renklerin gücünü kullanarak casual giyim için birbirinden şık tasarımlara imza atıyor

İSTANBUL (AA) - Farklı renk tonlarında hazırladığı tasarımlar ile dikkati çeken DeFacto ile bu sezon kadınlar daha şık ve daha renkli olacak.

Markadan yapılan açıklamaya göre, global moda markası DeFacto, renklerin gücünü kullanarak casual giyim için birbirinden şık tasarımlara imza atıyor. Kapüşonlu sweatshirtler, eşofman takımları ve çizgili, pamuklu tişörtler bu sezonun kilit parçaları olmaya aday görünüyor.

Kırmızı, yeşil, pembe gibi canlı renkler enerji verirken, beyaz ve toprak tonları sakinliğe göz kırpıyor. Rahat ve pamuklu kumaşlardan tasarlanan koleksiyonda evde ve gün içinde kullanılabilecek kurtarıcı parçalar yer alıyor.

DeFacto ürünlerine www.defacto.com adresinden, DeFacto mobil uygulamasından ve tüm DeFacto mağazalarından ulaşılabiliyor.

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defacto kadın

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