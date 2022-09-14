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DeFacto, sonbaharı "Şehre Dönüş" koleksiyonu ile karşılıyor

14.09.2022 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DeFacto, sonbaharı "Şehre Dönüş" koleksiyonu ile karşılıyor

İSTANBUL (AA) - DeFacto, "Şehre Dönüş" koleksiyonunda yer alan ve şehir hayatının her anına uyum sağlayacak yeni tasarımlarıyla sonbaharda fark yaratmayı planlıyor.

DeFacto açıklamasına göre, marka birbirinden göz alıcı renk tonlarının yer aldığı, sezon trendleriyle klasik şıklığın gücünü harmanlayan "Şehre Dönüş" koleksiyonu ile sezona damga vuruyor.

DeFacto Şehre Dönüş Koleksiyonu’nda kadınlar için yeşil, fuşya, toprak tonları ön plana çıkarken, leopar deseninin yumuşak tonlarla buluştuğu elbiseler dikkati çekiyor.

Neon renkli takımlar kadar klasik şıklığa vurgu yapan tüvit takımların ve jile elbiselerin de yer aldığı koleksiyonda rahatlığından ödün vermek istemeyenler için sweatshirtler, blazer ceketler ve denim pantolonlar da yer alıyor.

Erkekler için ise toprak tonlarında blazer ceketler chino pantolonlar ile buluşurken, ekose gömlekler denim pantolonlar ile kombinleniyor. Çizgili ve fermuar detaylı kazaklar ve her tarzın kilit parçası olan casual gömlekler ise sonbahar ruhunu yansıtıyor.

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