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DeFacto'dan Mısır'a 23'üncü mağaza

13.09.2022 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DeFacto'dan Mısır'a 23'üncü mağaza

İSTANBUL (AA) - DeFacto, Mısır'daki 23'üncü mağazasının açılışını yaptı.

DeFacto'dan yapılan açıklamaya göre, yurt içi ve yurt dışı yatırımlarına hız kesmeden devam eden DeFacto'nun en yeni adresi, Kahire'nin en gözde AVM'lerinden biri olan Town Center oldu.

DeFacto, 1193 metrekarelik alana sahip yeni mağazasında, kadın & erkek ve bebek & çocuk kategorilerinden aksesuar ve ayakkabı koleksiyonuna kadar geniş ürün yelpazesi ile hizmet veriyor.

Marka, Town Center'da açtığı yeni mağaza ile birlikte Kahire'deki mağaza sayısını 11'e, Mısır'daki mağaza sayısını ise 23'e çıkarmış oldu.

Yurt içi ve yurt dışında 500'ü aşkın mağazaya sahip şirket, 2025 yılına kadar 180 ülkede faaliyet göstermeyi hedefliyor.

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