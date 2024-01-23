YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Defalarca bıçaklayıp öldürmüşler: Cinayet anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Defalarca bıçaklayıp öldürmüşler: Cinayet anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

İHA İHA
23.01.2024 10:43 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de onlarca kez bıçaklanarak öldürülen Fatih Bayar ile arkadaşının yaralandığı kavga anı, bir vatandaş tarafından anbean görüntülendi.

Olay, İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı Adalar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında ‘yan bakma’ nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda Fatih Bayar (36) ve Yasin T. (36) bıçaklanarak yaralandı. Şüpheli 3 şahıs ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle ağır yaralanan Fatih Bayar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Diğer yaralı Yasin T. ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı olarak Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Fatih Bayar, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Olayın failleri olduğu belirlenen B.Z. (27), T.Z. (23) ve F.Y. (17), ekiplerin çalışmaları sonucunda saklandıkları yerde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, kavganın yaşandığı anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde hayatını kaybeden Fatih Bayar ile Yasin T.’nin defalarca bıçaklandığı görülüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hiç kullanmadığı kredi kartı yüzünden hayatı karardıHiç kullanmadığı kredi kartı yüzünden hayatı karardı
Kastamonu’da 4 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs tutuklandıKastamonu’da 4 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs tutuklandı
Eskişehir'de cinayet ve yaralama şüphelisi 3 kişi tutuklandıEskişehir'de cinayet ve yaralama şüphelisi 3 kişi tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir

Eskişehir Namaz Vakitleri 23 Ocak Salı

İmsak
06:40
Sabah
08:07
Öğle
13:15
İkindi
15:49
Akşam
18:12
Yatsı
19:34

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler23 Ocak Salı

Bal eczanesi
Odunpazari
Millet eczanesi
Odunpazari
Ayşe ece eczanesi
Tepebasi
Keskin eczanesi
Alpu
Özgür eczanesi
Tepebasi
İpekçi eczanesi
Tepebasi
Bingöl eczanesi
Mihaliccik
Tümünü Göster
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Isı yalıtımlı mont, akıllı telefon, airfryer, su geçirmez ayakkabı... Her ihtiyaca ve beğeniye uygun ürünler indirimde

Isı yalıtımlı mont, akıllı telefon, airfryer, su geçirmez ayakkabı... Her ihtiyaca ve beğeniye uygun ürünler indirimde

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Uzun pil ömrü, ergonomik tasarım... Bose QuietComfort Earbuds II günün fırsat ürünü

Uzun pil ömrü, ergonomik tasarım... Bose QuietComfort Earbuds II günün fırsat ürünü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.