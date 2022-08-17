Defalarca kez aldatılmıştı! Emily Ratajkowski kendini doğaya verdi

Dünyanın en seksi kadınları arasında anılan model ve oyuncu Emily Ratajkowski dört yıllık eşi Sebastian Bear McClard tarafından defalarca kez aldatıldı. Her ne kadar ayrılığa neden olarak aldatma konusu bir iddia olarak ortaya atılsa da Emily Ratajkowski'ye yakın kaynaklar bunun doğru olduğunu belirtiyor. Page Six'e konuşan bir kaynak da Sebastian Bear McClard'ın "karısını seri halde" aldattığını ileri sürdü.

Emily Ratajkowski yaşanan ihanetin ardından ise ayrılık kararı aldı.

Kaynaklar modelin ayrılık kararı sonrası kendini oğluna adadığını "Emily iyi hissediyor ve güçlü. Tamamen oğluna odaklanmış durumda. Anne olmayı seviyor" sözleriyle ifade etmişti.

Sebastian Bear McClard ile boşanma kararı alan Emrata lakaplı model sonunda Instagram'a da döndü. Kendini doğaya veren güzel model pozlarıyla dikkat çekti.

Emily Ratajkowski'nin iddialı karelerini görenler "Hep böyle güçlü ol", "O adam seni hak etmiyor", "Üzülmeye değmez", "Kaybettiğine yansın" yorumları yaptı.

