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DEFAM’ın faaliyetleri değerlendirildi

MANİSA HABERLERİ  | 27.12.2020 14:16 | Son Güncelleme

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Deneysel Fen Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEFAM) 2014-2020 yılları arası faaliyet konularının değerlendirildiği toplantısını, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Deneysel Fen Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEFAM) 2014-2020 yılları arası faaliyet konularının değerlendirildiği toplantısını, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç’ın katılımıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirdi.
Toplantıya, DEFAM Müdürü Doç. Dr. Süleyman Koçak, Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Fehmi Bardak, Dr. Öğr. Üyesi Candan Akca ile akademisyenler; Öğr. Gör. Dr. Hafize Dilek Tepe, Öğr. Gör. Dr. Hüseyin Erdem Yalkın, Öğr. Gör. Dr. Mehmet İsmail Katı, Öğr. Gör. Ayşe Nur Özkan, Öğr. Gör. Seda Sert, Öğr. Gör. Çisil Çamlı, Öğr. Gör. Fatma Doyuk, Öğr. Gör. Çağlar Karaca, Öğr. Gör. Burak Aslışen ve DEFAM İdari Personelleri, Selda Ay Kafes, Fatma Özer, İsmail Gümüş, Oğuz Cevenli, Pervin Albayrak katıldı.
Son yıllarda artan DEFAM-Sanayi iş birliği çalışmalarının öneminin vurgulandığı toplantıda, gelecek yıl hedefleri değerlendirildi.

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