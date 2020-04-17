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Define çukuruna düşen inek kurtarıldı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 17.04.2020 10:48 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde define aramak için kazılan çukura düşen büyükbaş hayvan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı ilçesi Ayvalı Köyü Sorkun Mahallesi’nde Ali İhsan Kartal’a ait büyükbaş hayvan, daha önceden define bulmak için kazılmış olan yaklaşık 10 metre derinliğindeki çukura düştü.Hayvanın kuyuya düştüğünü fark eden sahibi, çevredekilerin yardımıyla ineği çıkaramayınca durumu itfaiyeye bildirdi.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde define aramak için kazılan çukura düşen büyükbaş hayvan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı ilçesi Ayvalı Köyü Sorkun Mahallesi’nde Ali İhsan Kartal’a ait büyükbaş hayvan, daha önceden define bulmak için kazılmış olan yaklaşık 10 metre derinliğindeki çukura düştü.
Hayvanın kuyuya düştüğünü fark eden sahibi, çevredekilerin yardımıyla ineği çıkaramayınca durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen Tavşanlı Belediyesi İtfaiye ekipleri, yoğun bir çalışmanın ardından başarıyla hayvanı bulunduğu çukurdan kurtarıp sahibine teslim etti.
İneğin sahibi Kartal, hayvanı kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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