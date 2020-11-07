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Defineciler bu defa kötü emellerine ulaşamadı, defineciler ortaya çıkardı devlet el koydu

AYDIN HABERLERİ  | 07.11.2020 16:30 | Son Güncelleme

Aydın’ın Karacasu İlçesi’nde Kaymakamlık, Jandarma ve Karacasu Belediyesi’nin koordineli çalışması sonucu önemli bir tarih daha gün yüzüne çıkarıldı.

Aydın’ın Karacasu İlçesi’nde Kaymakamlık, Jandarma ve Karacasu Belediyesi’nin koordineli çalışması sonucu önemli bir tarih daha gün yüzüne çıkarıldı. Defineciler tarafından kaçak olarak başlatılan kazıda, yasa dışı kazı yapanlar suçüstü yakalandı adeta yeni bir metropol alan daha ortaya çıkarken, olayla ilgili güvenlik güçleri soruşturma başlattı.
Karacasu’da bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Afrodisyas Antik Kenti yakınlarında bulunan bir alanda kaçak kazı yapıldığı yolunda ihbar alan güvenlik güçleri bölgeyi kontrol altına aldı. Yapılan çalışma sonucu Karacasu Antik Kenti’ne yakın bölgede adeta yeni bir metropol ortaya çıkarken, defineciler tarafından ortaya çıkarılan alan Karacasu kaymakamlığı, Karacasu Belediyesi ve Jandarma’nın çalışmaları ile koruma altına alındı.
Bölgede inceleme yapan Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, oldukça ilginç ve müthiş bir yapıda iki lahit mezar ortaya çıktığını belirterek “Afrodisyas Antik Kenti çevresinde adeta yeni bir metropol alan daha ortaya çıktı. Mezarlardan birinin üstünde Medusa işlemesi bulunuyor. Ve bu mezarın o dönemin ileri gelenlerinden birine yani üst düzey bir yöneticiye ait olduğunu düşünüyoruz. Bu bölgenin ortaya çıkarılmasında büyük emeği olan Karacasu kaymakamlığımız başta olmak üzere Karacasu Belediye Başkanımız Zeki Ünal ve İlçe Jandarma Komutanlığı’na çok teşekkür ediyoruz” dedi.
Güvenlik gerekçesi bölgenin tam adres ve konumu açıklanmazken, koruma altına alınan yeni alanda definecilerin başlattığı kaçak kazının usulüne uygun olarak devlet tarafından devam ettirileceği ve yasadışı kazı yapan kişi ya da kişilerin yakalanması için güvenlik güçleri tarafından çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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